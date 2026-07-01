Trump analiza reanudar la guerra contra Irán, pero por ahora se mantiene firme en las conversaciones de paz

El Wall Street Journal informó el miércoles que Trump ha hablado con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y con el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, sobre la posibilidad de abandonar las conversaciones de paz y lanzar ataques adicionales contra la República Islámica , pero ha decidido que las negociaciones son actualmente la mejor manera de garantizar que Irán desmantele su programa de armas nucleares.

Donald Trump ha hablado de reanudar una guerra a gran escala con Irán, pero por ahora opta por mantener el rumbo diplomático.

En virtud de un memorando de entendimiento (MOU) firmado el 17 de junio, Estados Unidos e Irán tienen 60 días para negociar un acuerdo de paz definitivo que resuelva la situación del uranio enriquecido de Teherán, así como la congelación de miles de millones de dólares en activos iraníes y el levantamiento de las sanciones estadounidenses e internacionales.

“Están aceptando todo lo que yo quiero, y tienen que hacerlo”, dijo Trump a los periodistas la semana pasada cuando le preguntaron sobre las negociaciones. “De lo contrario, simplemente volveremos a hacer lo que tenemos que hacer”.

Según el Journal, Trump ha indicado que aceptará que las conversaciones continúen más allá del final del período de 60 días, el 18 de agosto, aunque estará dispuesto a ordenar ataques puntuales si considera que Irán ha violado el memorando de entendimiento.

Estados Unidos e Irán cesaron las hostilidades el lunes tras intercambiar ataques en el estrecho de Ormuz durante los cuatro días anteriores.

El vicepresidente JD Vance declaró el martes por la noche en el programa “The Ingraham Angle” de Fox News que las conversaciones en curso, que se habían reanudado ese mismo día en Qatar de forma indirecta, tenían como objetivo “ver cuán en serio se toma Irán la paz”.

«No solo tienen que decir lo correcto, sino que tienen que hacer concesiones reales», dijo Vance a la presentadora Laura Ingraham. «Así que, ya sea el presidente, yo o cualquier otro participante en la negociación, nos importa mucho menos lo que digan los iraníes y mucho más lo que hagan. Vemos algunas señales positivas. Obviamente, también vemos algunas negativas».

“Lo que el presidente nos ha dicho es que trabajemos en el problema, veamos a dónde nos lleva la negociación y, si no se llega a una solución diplomática satisfactoria, aún tendremos muchas opciones y habremos logrado mucho para el pueblo estadounidense.”

Estados Unidos está representado en Qatar por el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner. El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, encabeza la delegación de Teherán.

Las conversaciones técnicas entre diplomáticos comenzaron el miércoles, según informaron dos funcionarios regionales, que hablaron bajo condición de anonimato para comentar las discusiones a puerta cerrada, en las que las diferencias entre ambas partes sobre el estatus del estrecho de Ormuz y la campaña de Israel contra Hezbolá en el Líbano surgieron como puntos clave de fricción.

Estados Unidos e Irán acordaron permitir el paso gratuito de los buques durante 60 días como parte del memorando de entendimiento, pero Teherán insistió en que debía controlar las rutas de los buques y posteriormente cobrar tasas por el paso, lo que supuso un revés para décadas de práctica.

Washington y muchos estados árabes del Golfo afirman que no aceptarán las acusaciones. El intento de Omán y una agencia de la ONU de abrir una nueva ruta el pasado fin de semana provocó ataques de Irán contra al menos dos buques, uno de los cuales transportaba petróleo crudo desde Qatar.

Doha confirmó una reunión celebrada a primera hora del miércoles entre Kushner, Witkoff y el ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar indicó que los mandatarios hablaron sobre el acuerdo provisional, «así como sobre las iniciativas destinadas a promover la seguridad y la estabilidad en la región mediante el diálogo y la diplomacia».

Al Thani también se reunió con Gharibabadi y otros funcionarios iraníes. Un comunicado iraní indicó que discutieron “el proceso de implementación del memorando de entendimiento para poner fin a la guerra impuesta, así como los desafíos y obstáculos existentes para su implementación”.