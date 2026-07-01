POLITICÓN: ‘Desconfiar’, el consejo de Attolini para Riquelme como alcalde de Torreón

I. DE ALARIDO Como era previsible, la última sesión del periodo ordinario de sesiones del Congreso estuvo caracterizada por la rispidez. ¿La causa? Una de las decisiones más extrañas que se hayan visto en la historia legislativa de Coahuila: se le permitió al petista Tony Flores –quien tramitó un amparo para regresar a su curul, luego de ser suspendido por faltista– que estuviera presente en el recinto, ¡pero sin voz ni voto! Y no sólo eso, sino que se permitió la entrada a la “porra” con la que el muzquense se hizo acompañar y ello derivó en que, al final de la sesión, la presidenta de la mesa directiva, Marimar Treviño, tuviera que pedir la intervención de la fuerza pública. II. PURAS FALLAS El asunto no pasó a mayores, pero dejó decenas de estampas para el anecdotario. Entre ellas se encuentra el hecho –también inédito– de que una curul permaneciera “en el limbo” porque tanto el titular –Tony Flores– como el suplente –Fernando Rodríguez– ¡están amparados para que el otro no ocupe el asiento! No cabe duda de que estamos en época de hechos inéditos, aunque, por desgracia, no son de esos que dignifican la tarea legislativa que le cuesta a los contribuyentes una suma importante.

III. LO QUE CUENTA Más allá de lo anecdótico, y a pesar de la tensión, ayer se concretó el trámite legislativo mediante el cual Miguel Ángel Riquelme Solís ha sido puesto al frente del Ayuntamiento de Torreón. Prácticamente sin discusión, pues el único que intervino al momento que el dictamen se puso a consideración del pleno fue el lagunero Antonio Attolini, la propuesta del PRI alcanzó la unanimidad de votos y con ello lo que sigue es que el Ayuntamiento de la Perla de la Laguna sea citado a sesión para que allí rinda la protesta respectiva... e inicie el proceso de transición que a muchos tiene preocupados, y con razón. IV. SÍGANME PARA MÁS CONSEJOS Y a propósito de la intervención de Attolini en la tribuna parlamentaria, llamó la atención que el morenista no solamente no se opusiera a la designación, sino que decidiera usar su tiempo para “darle consejos” al nuevo jefe de la comuna. Echando mano de una escena de “El Padrino”, de Francis Ford Coppola, Attolini le recomendó tres veces a Riquelme “desconfiar” de quienes se le acercarán ahora por interés. La gran pregunta es, desde luego, si el nuevo alcalde siquiera se enterará de la recomendación...

V. ALARGUE Y siguiendo con la sesión del Congreso, una de las cosas que quedaron claras ayer es que “El Hijo de Mary Thelma”, alias Ángel Mahatma Sánchez Guajardo, seguirá cobrando... ¡perdón!, representando a los coahuilenses en el Poder Legislativo, al menos hasta septiembre próximo. ¿Y eso por qué? Pues porque se le incluyó como vocal propietario en la diputación permanente que comienza a funcionar a partir de hoy. La decisión, tomada puertas adentro de la bancada tricolor, también deja claro que, al menos de aquí a septiembre, “el peque” de la familia no volverá a ocupar su curul... ¿o será hasta diciembre?

VI. ¿Y LA SEVOT? Los más suspicaces apuntan en otra dirección: ¿qué pasa con la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial? Porque, hasta donde se sabe, no se ha designado a nadie al frente de esta y quienes ahí laboran siguen esperando a que alguien se haga cargo del timón. Claro que la explicación a esta interrogante puede ser también muy simple: ¿para qué se requiere un sustituto en una dependencia que ha estado vacante desde el inicio de la administración?

VII. QUE VOLTEEN A VER La renuncia de la encargada de la Unidad de Paridad e Inclusión del IEC dejó de ser un asunto interno. La funcionaria acusa directamente a la consejera Leticia Bravo Ostos de haber ejercido hostigamiento y acoso laboral de manera reiterada, afectando incluso su salud física y psicológica. Por la gravedad de los señalamientos, el caso merece ser revisado por el Consejo General del INE, que preside Guadalupe Taddei. Más aún cuando hace apenas unos días el propio Instituto removió a cuatro consejerías del organismo electoral de Michoacán por actuar fuera de sus atribuciones. El mensaje, dicen los enterados, será muy claro próximamente: el INE sí está observando a los OPLE. VIII. ¿OJOS CERRADOS? Leticia Bravo ha construido buena parte de su imagen pública alrededor de la defensa de los derechos de las mujeres y del combate a la violencia política de género. Hoy, sin embargo, una funcionaria la señala por presunto hostigamiento y acoso laboral, precisamente las conductas que las autoridades electorales están obligadas a prevenir y sancionar. Corresponderá al INE determinar si existen elementos para actuar, pero guardar silencio frente a un señalamiento de esta naturaleza enviaría un mensaje equivocado.

IX. ¡CULPABLE! Ayer lo comentamos en este espacio: los malquerientes del mandatario fosfo-fosfo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, lo responsabilizaban tempranamente de que Países Bajos quedara fuera del Mundial. Pero lo que ha seguido en redes sociales es realmente de llamar la atención: las menciones en contra del mandatario neoleonés se convirtieron en trending topic e incluso medios de comunicación neerlandeses se ocuparon del asunto. ¿Se trata de un anticipo de lo que puede ser el proceso de sucesión del año próximo para el emecista? Vaya usted a saber, pero lo que sí queda claro es que las redes sociales le están pasando una factura importante al mediático mandatario.