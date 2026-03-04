Adulto mayor pierde la vida al caer de las escaleras, en Saltillo

Sin vida y con manchas de sangre fue localizado el cuerpo de un adulto mayor dentro de su propia casa, ubicada en la colonia Antonio Cárdenas. El hecho fue reportado cerca de las 2:30 de la tarde.

El cuerpo de Brígido N., de 85 años, se encontraba en la sala, muy cerca de donde terminan las escalinatas que conducen a la planta alta. Tras una inspección efectuada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se observaron manchas de color rojo alrededor de la nariz, en la frente del lado derecho y una herida abierta en la parte posterior de la región cefálica.

Vestía camisa azul, cinturón negro, pantalón de vestir en color oscuro y zapatos negros. Según la versión de Ángel Jeziel, al ingresar al domicilio encontró a su abuelo en el suelo, a la orilla de las escaleras. Posteriormente realizó el reporte al 911 mediante videollamada, donde le indicaron que el adulto mayor ya no contaba con signos vitales.

La madre del occiso manifestó que a las 10:00 horas salió del domicilio, dejando a su padre sentado en la sala, y que este no le refirió ningún malestar. El hombre padecía hipertensión, diabetes, neuralgia del nervio trigémino y pie diabético; consumía entre 14 y 18 pastillas al día para el tratamiento de estos padecimientos.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.