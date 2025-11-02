Adulto mayor resulta lesionado tras ser atropellado en Saltillo; responsable huye

Agustín Rodríguez, de 62 años, resultó gravemente lesionado tras ser atropellado en la calle Otilio González, en Saltillo. El incidente ocurrió alrededor del mediodía cuando el hombre cruzaba con calma hacia el lado sur antes del cruce con Urdiñola.

Un vehículo Volkswagen Golf rojo lo impactó antes de que pudiera llegar a la acera, proyectándolo varios metros. Tras el choque, el conductor retrocedió brevemente para luego continuar su marcha hacia el sur por Urdiñola, dejando a la víctima tendida en la calle.

Rodríguez presentó lesiones en la cabeza, cadera y piernas, por lo que paramédicos de Cruz Roja lo trasladaron de inmediato a la Clínica 82 del IMSS para recibir atención médica.