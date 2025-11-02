Adulto mayor resulta lesionado tras ser atropellado en Saltillo; responsable huye
COMPARTIR
Un sexagenario fue gravemente lesionado al ser atropellado en la calle Otilio González
Agustín Rodríguez, de 62 años, resultó gravemente lesionado tras ser atropellado en la calle Otilio González, en Saltillo. El incidente ocurrió alrededor del mediodía cuando el hombre cruzaba con calma hacia el lado sur antes del cruce con Urdiñola.
Un vehículo Volkswagen Golf rojo lo impactó antes de que pudiera llegar a la acera, proyectándolo varios metros. Tras el choque, el conductor retrocedió brevemente para luego continuar su marcha hacia el sur por Urdiñola, dejando a la víctima tendida en la calle.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: ignora el alto y arrolla a motociclista en la Guayulera; mujer es detenida (video)
Rodríguez presentó lesiones en la cabeza, cadera y piernas, por lo que paramédicos de Cruz Roja lo trasladaron de inmediato a la Clínica 82 del IMSS para recibir atención médica.
Mientras tanto, elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar únicamente a tomar conocimiento del percance. Personal de la dependencia realizó labores de recolección de videos y evidencia con el objetivo de identificar el vehículo responsable mediante su número de placa y avanzar en la investigación del accidente.