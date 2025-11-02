Saltillo: ignora el alto y arrolla a motociclista en la Guayulera; mujer es detenida (video)

Saltillo
/ 2 noviembre 2025
    Paramédicos de Cruz Roja atendieron al motociclista lesionado tras el impacto en la colonia Guayulera. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

Vecinos del sector entregaron a las autoridades un video que permitió conocer la forma en que ocurrió el accidente y la presunta responsabilidad de la conductora

Una mujer que conducía una camioneta provocó un accidente vial que dejó gravemente herido a un motociclista en la colonia Guayulera, al oriente de Saltillo.

Un video proporcionado por vecinos del sector muestra el momento en que una Chevrolet Blazer blanca circulaba por la calle Francisco Coss en dirección al oriente.

Al llegar al cruce con Ignacio Altamirano, la conductora no respetó la señal de alto y impactó al motociclista que transitaba de sur a norte.

Con la parte delantera derecha, embistió a José de Jesús ¨N¨, de 36 años de edad, quien sufrió una lesión en la pierna izquierda que le impidió ponerse de pie y requirió atención médica.

$!La camioneta Chevrolet Blazer fue asegurada por las autoridades luego del accidente.
La camioneta Chevrolet Blazer fue asegurada por las autoridades luego del accidente. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar al lesionado y posteriormente lo trasladaron al Hospital General de Saltillo con el fin de descartar una fractura.

En tanto, la probable responsable fue asegurada y llevada a las celdas municipales, donde se inició una carpeta de investigación por lesiones culposas.

$!El conductor de la moto, José de Jesús ¨N¨, fue trasladado al Hospital General de Saltillo.
El conductor de la moto, José de Jesús ¨N¨, fue trasladado al Hospital General de Saltillo. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

Permanece bajo arresto en tanto se logra un acuerdo de reparación o se compromete a cubrir los gastos hospitalarios del afectado.

