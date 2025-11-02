Saltillo: ignora el alto y arrolla a motociclista en la Guayulera; mujer es detenida (video)

Una mujer que conducía una camioneta provocó un accidente vial que dejó gravemente herido a un motociclista en la colonia Guayulera, al oriente de Saltillo. Un video proporcionado por vecinos del sector muestra el momento en que una Chevrolet Blazer blanca circulaba por la calle Francisco Coss en dirección al oriente. TE PUEDE INTERESAR: Otro más: vuelca tras impactar muro sobre Fundadores, en Saltillo

Al llegar al cruce con Ignacio Altamirano, la conductora no respetó la señal de alto y impactó al motociclista que transitaba de sur a norte. Con la parte delantera derecha, embistió a José de Jesús ¨N¨, de 36 años de edad, quien sufrió una lesión en la pierna izquierda que le impidió ponerse de pie y requirió atención médica.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar al lesionado y posteriormente lo trasladaron al Hospital General de Saltillo con el fin de descartar una fractura. En tanto, la probable responsable fue asegurada y llevada a las celdas municipales, donde se inició una carpeta de investigación por lesiones culposas.