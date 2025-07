Adultos mayores, los más vulnerables ante fraudes digitales: Policía Cibernética de Saltillo

Las personas adultas mayores se han convertido en las principales víctimas de fraudes digitales en Saltillo. Así lo afirmó Daniel Cardona Delgado, titular de la Policía Cibernética de Saltillo, quien advirtió que muchos de estos casos ocurren porque los usuarios no identifican los mecanismos de engaño que circulan en plataformas como WhatsApp o Facebook.

“Son personas muy vulnerables, sobre todo porque desconocen los protocolos de seguridad en los sistemas. Ahí es donde debemos apoyar como familia, explicarles cómo se manejan los dispositivos y crear conciencia para que no caigan en estas trampas”, dijo.

Entre los reportes más comunes que recibe la unidad están las extorsiones y las estafas por paquetería, además de fraudes relacionados con ventas falsas, premios inexistentes y mensajes que buscan obtener códigos de verificación. En algunos casos, los delincuentes suplantan identidades y contactan a familiares de la víctima para pedir dinero.

“Nos llegan muchos reportes de mensajes donde prometen paquetes o regalos. La recomendación es simple: si no pediste nada, no abras el enlace, no compartas tu código de verificación. Si das esa información, luego se hacen pasar por ti y extorsionan a tu familia”, explicó Cardona.

También advirtió sobre llamadas digitales desde números desconocidos, en su mayoría provenientes del extranjero, y ofreció una recomendación clave: ignorarlas. “Si tenemos una cuenta vinculada a nuestro número, podríamos recibir un cobro no autorizado. Hay que hacer caso omiso y reportar”, señaló.

En caso de detectar un intento de fraude, la sugerencia es no responder, reportar al 911 para que se genere un folio, y posteriormente seguir el protocolo con la Policía Cibernética o ante la Fiscalía. “El primer paso es ignorar y no entrar en contacto. Luego, al levantar el reporte, nosotros damos seguimiento con los procedimientos establecidos”, indicó.

Aunque mencionó que los fraudes han disminuido en comparación con años anteriores, Cardona reconoció que la amenaza sigue latente. Atribuyó esta baja en parte al trabajo de prevención en escuelas y campañas públicas, pero insistió en que la educación digital dentro de las familias sigue siendo clave.

“Si un papá o una mamá no le sabe al celular, hay que explicarle. Que pregunten antes de hacer click. Hay que pensar siempre si algo suena raro o fuera de lugar. La prevención empieza en casa”, concluyó.