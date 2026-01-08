Advierte diputado sobre venta ilegal de terrenos; pide reforzar campañas de información

Ante el incremento de fraudes relacionados con la compra de terrenos y viviendas en Coahuila, el diputado Álvaro Moreira impulsó un llamado para que se refuercen las campañas de información dirigidas a la ciudadanía, al advertir que aún son muchas las personas que caen en engaños al adquirir predios sin certeza jurídica.

El legislador señaló que existen casos en los que la gente compra terrenos o viviendas ubicados en zonas protegidas o no regularizables, donde nunca llegarán los servicios públicos, lo que representa una pérdida económica y patrimonial.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: llama diputado a revisar bachilleratos de corta duración para evitar fraudes

Moreira señaló que los fraudes inmobiliarios se han vuelto más frecuentes y que, en muchos casos, los terrenos son ofertados a través de redes sociales, utilizando precios bajos y facilidades de pago como gancho.

Además, señaló que se han detectado ventas mediante documentación falsa, en las que los oferentes se ostentan indebidamente como propietarios de inmuebles que no les pertenecen.

En Saltillo, se ha informado sobre la venta ilegal de lotes en la colonia Morelos V Sector, ubicados dentro de una franja de Reserva Natural del Estado, donde está prohibida cualquier construcción y la prestación de servicios básicos.

Situaciones similares se han denunciado en la zona de conservación de la Sierra de Zapalinamé, en el área conocida como Bosque Bicentenario, así como en predios cercanos a la prolongación Otilio González, donde los lotes ofertados se localizan en zonas de amortiguamiento ambiental y no son legalmente habitables.

Según el diputado, otros municipios como Arteaga, Acuña y Piedras Negras también han advertido sobre posibles fraudes en la compra de terrenos, particularmente ante el aumento de la demanda inmobiliaria, y han exhortado a la población a verificar previamente la situación jurídica de los predios.