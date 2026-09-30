Advierte Elizondo incertidumbre por nuevas reglas de inversión

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Saltillo
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    Advierte Elizondo incertidumbre por nuevas reglas de inversión
    El senador Gabriel Elizondo cuestionó que la reforma no establezca directamente todos los límites económicos para revisar inversiones extranjeras CORTESÍA

El legislador coahuilense votó contra el dictamen al considerar que deja sin definir el monto que obligaría a solicitar autorización previa

CIUDAD DE MÉXICO.- La falta de un umbral económico definido para someter determinadas operaciones de capital extranjero a autorización previa llevó al senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, a votar en contra de la reforma en materia de inversión extranjera discutida en el Senado, al considerar que el nuevo esquema puede generar incertidumbre para empresas y cadenas productivas.

El punto cuestionado por el legislador se encuentra en las nuevas disposiciones relacionadas con adquisiciones superiores al 49% en determinadas actividades consideradas estratégicas, cuya revisión estaría vinculada con criterios de seguridad nacional.

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Elizondo sostuvo que el problema no radica en incorporar controles para proteger intereses estratégicos del país, sino en que la legislación no establece directamente todos los parámetros económicos que determinarán cuándo una operación deberá someterse a autorización.

Parte de esa definición quedaría en manos de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, situación que, desde la perspectiva del senador, impide conocer desde la propia ley qué empresas, montos u operaciones podrían quedar alcanzados por el procedimiento.

“Si nosotros no dejamos límites claros desde la ley, aumenta el grado de incertidumbre para invertir”, planteó durante su intervención.

El Legislador relacionó esta discusión con la estructura económica de Coahuila, donde plantas manufactureras, proveedores y empresas de servicios participan en cadenas productivas conectadas con Estados Unidos y Canadá.

Sectores como el automotriz, energético, manufacturero y logístico dependen en distinta medida de movimientos de capital, ampliaciones de plantas, adquisiciones y decisiones corporativas internacionales.

Elizondo argumentó que cualquier modificación a las reglas de inversión debe ofrecer certeza jurídica para evitar que los nuevos procedimientos se conviertan en un factor adicional al momento de decidir dónde instalar o ampliar operaciones.

“La inversión no llega por casualidad: llega donde hay mano de obra calificada, infraestructura, proveedores sólidos y certeza jurídica”, afirmó.

La reforma parte de la intención de fortalecer la capacidad del Estado mexicano para revisar inversiones que puedan involucrar riesgos para la seguridad nacional, un ámbito en el que la legislación vigente ya concede atribuciones a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

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El debate se concentra ahora en el alcance de los nuevos controles y en el equilibrio entre supervisar operaciones consideradas sensibles y mantener condiciones previsibles para los inversionistas.

Para Coahuila, señaló Elizondo, la discusión tiene relevancia por el peso que tienen la manufactura de exportación y las cadenas de suministro internacionales dentro de su economía.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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