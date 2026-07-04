El padre Ángel Espinosa llega a Saltillo con una conferencia para fortalecer la comunicación familiar

Con el objetivo de promover un mensaje enfocado en fortalecer la comunicación dentro de las familias y, al mismo tiempo, recaudar recursos para impulsar nuevos proyectos sociales, el Club Rotario Saltillo Empresarial invitó a la comunidad a asistir a la conferencia “Si me quieres, ¡dímelo!”, que será impartida por el padre Ángel Espinosa de los Monteros el próximo 13 de julio a las 19:00 horas, en Villa Ferré.

En entrevista con VANGUARDIA, la presidenta del Club Rotario Saltillo Empresarial, Sandra Gutiérrez, acompañada por Lorena Bermea, directora de Administración; Yolanda Pérez, tesorera, y Claudia Guerra, responsable de Nuevas Generaciones, explicó que el evento se realiza en coordinación con la parroquia de Santiago Apóstol, por lo que los recursos obtenidos se destinarán tanto a la construcción del templo como a fortalecer los programas sociales y los nuevos proyectos que desarrollará la actual mesa directiva.

Destacaron que el padre Ángel Espinosa de los Monteros es uno de los conferencistas católicos más reconocidos en temas de matrimonio, familia y valores, con más de cuatro mil conferencias impartidas en distintos países; además, es autor de diversas publicaciones, entre ellas el libro “El anillo es para siempre”, dedicado al fortalecimiento de la vida en pareja. Lorena Bermea explicó que la conferencia no está dirigida únicamente a matrimonios, sino a cualquier persona interesada en mejorar la comunicación y las relaciones dentro de su familia.

“Esta conferencia es para toda la familia”, afirmó. Señaló que el principal propósito del encuentro es ofrecer herramientas prácticas para fortalecer el diálogo entre padres, hijos y parejas, en un contexto donde la comunicación suele verse afectada por el ritmo de vida y las nuevas formas de interacción. “Nos viene a dar un buen mensaje, donde nos invita precisamente a hablar, a tener una buena comunicación al interior de la familia, de externarnos el amor unos a otros, y él nos da herramientas y estrategias para poderlo hacer”, expresó. Las representantes del Club Rotario indicaron que la conferencia forma parte de las primeras actividades de la nueva administración para reunir recursos que permitan dar continuidad a sus programas sociales y poner en marcha nuevos proyectos orientados a beneficiar a la comunidad. Entre las acciones que impulsará la actual mesa directiva mencionaron la instalación de sistemas de purificación de agua en escuelas, programas de robótica, ajedrez y empoderamiento infantil, además del fortalecimiento de las iniciativas sociales que el club desarrolla de manera permanente. “Queremos juntar lo más que podamos para poder comprar todo lo que los programas necesitan, y continuar”, comentaron. Las organizadoras hicieron un llamado a la ciudadanía a participar en el evento, al destacar que además de escuchar una conferencia enfocada en los vínculos familiares, cada boleto adquirido contribuirá directamente al desarrollo de proyectos sociales y comunitarios que el Club Rotario Saltillo Empresarial llevará a cabo durante el nuevo período de trabajo.

“Es una conferencia muy buena porque en estos tiempos, donde todo el mundo habla de violencia y de agresiones, el padre Ángel Espinosa de los Monteros nos invita a reflexionar sobre la importancia de comunicarnos mejor dentro de nuestras familias”, agregó Lorena Bermea.

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