El padre Ángel Espinosa llega a Saltillo con una conferencia para fortalecer la comunicación familiar

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    El padre Ángel Espinosa llega a Saltillo con una conferencia para fortalecer la comunicación familiar
    Sandra Gutiérrez, presidenta del Club Rotario Saltillo Empresarial, acompañada por Lorena Bermea, Yolanda Pérez y Claudia Guerra, invitó a la ciudadanía a participar en la conferencia, cuyos recursos se destinarán a proyectos sociales y a la construcción de la parroquia Santiago Apóstol. FRANCISCO MUÑIZ

Integrantes del Club Rotario Saltillo Empresarial invitaron a la ciudadanía a participar en la conferencia del padre Ángel Espinosa de los Monteros

Con el objetivo de promover un mensaje enfocado en fortalecer la comunicación dentro de las familias y, al mismo tiempo, recaudar recursos para impulsar nuevos proyectos sociales, el Club Rotario Saltillo Empresarial invitó a la comunidad a asistir a la conferencia “Si me quieres, ¡dímelo!”, que será impartida por el padre Ángel Espinosa de los Monteros el próximo 13 de julio a las 19:00 horas, en Villa Ferré.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/reconoce-javier-diaz-al-club-rotario-valle-arizpe-por-fortalecer-programas-sociales-en-saltillo-LK21908883

En entrevista con VANGUARDIA, la presidenta del Club Rotario Saltillo Empresarial, Sandra Gutiérrez, acompañada por Lorena Bermea, directora de Administración; Yolanda Pérez, tesorera, y Claudia Guerra, responsable de Nuevas Generaciones, explicó que el evento se realiza en coordinación con la parroquia de Santiago Apóstol, por lo que los recursos obtenidos se destinarán tanto a la construcción del templo como a fortalecer los programas sociales y los nuevos proyectos que desarrollará la actual mesa directiva.

$!Integrantes del Club Rotario Saltillo Empresarial invitaron a la ciudadanía a participar en la conferencia del padre Ángel Espinosa de los Monteros.
Integrantes del Club Rotario Saltillo Empresarial invitaron a la ciudadanía a participar en la conferencia del padre Ángel Espinosa de los Monteros. FRANCISCO MUÑIZ

Destacaron que el padre Ángel Espinosa de los Monteros es uno de los conferencistas católicos más reconocidos en temas de matrimonio, familia y valores, con más de cuatro mil conferencias impartidas en distintos países; además, es autor de diversas publicaciones, entre ellas el libro “El anillo es para siempre”, dedicado al fortalecimiento de la vida en pareja.

Lorena Bermea explicó que la conferencia no está dirigida únicamente a matrimonios, sino a cualquier persona interesada en mejorar la comunicación y las relaciones dentro de su familia.

$!Los recursos recaudados se destinarán a programas sociales del Club Rotario y a la construcción de la parroquia Santiago Apóstol.
Los recursos recaudados se destinarán a programas sociales del Club Rotario y a la construcción de la parroquia Santiago Apóstol. IA

“Esta conferencia es para toda la familia”, afirmó.

Señaló que el principal propósito del encuentro es ofrecer herramientas prácticas para fortalecer el diálogo entre padres, hijos y parejas, en un contexto donde la comunicación suele verse afectada por el ritmo de vida y las nuevas formas de interacción. “Nos viene a dar un buen mensaje, donde nos invita precisamente a hablar, a tener una buena comunicación al interior de la familia, de externarnos el amor unos a otros, y él nos da herramientas y estrategias para poderlo hacer”, expresó.

Las representantes del Club Rotario indicaron que la conferencia forma parte de las primeras actividades de la nueva administración para reunir recursos que permitan dar continuidad a sus programas sociales y poner en marcha nuevos proyectos orientados a beneficiar a la comunidad.

Entre las acciones que impulsará la actual mesa directiva mencionaron la instalación de sistemas de purificación de agua en escuelas, programas de robótica, ajedrez y empoderamiento infantil, además del fortalecimiento de las iniciativas sociales que el club desarrolla de manera permanente.

“Queremos juntar lo más que podamos para poder comprar todo lo que los programas necesitan, y continuar”, comentaron.

Las organizadoras hicieron un llamado a la ciudadanía a participar en el evento, al destacar que además de escuchar una conferencia enfocada en los vínculos familiares, cada boleto adquirido contribuirá directamente al desarrollo de proyectos sociales y comunitarios que el Club Rotario Saltillo Empresarial llevará a cabo durante el nuevo período de trabajo.

$!Informaron que el evento se realizará el próximo 13 de julio en Villa Ferré y estará abierto a toda la comunidad.
Informaron que el evento se realizará el próximo 13 de julio en Villa Ferré y estará abierto a toda la comunidad. FRANCISCO MUÑIZ

“Es una conferencia muy buena porque en estos tiempos, donde todo el mundo habla de violencia y de agresiones, el padre Ángel Espinosa de los Monteros nos invita a reflexionar sobre la importancia de comunicarnos mejor dentro de nuestras familias”, agregó Lorena Bermea.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Familias
organizaciones civiles
A20

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El cristal es la droga que más se incauta en la entidad, de acuerdo con cifras de la FGR.

En Coahuila, se disparan 2,740% ‘golpes’ contra el cristal
NosotrAs: El silencio de las aulas

NosotrAs: El silencio de las aulas
true

FIFA 2026: Deja de vender productos, empieza a vender finales del mundo
true

El verdadero significado del sionismo
true

Manganitas ∙ AFA
true

La motivación, la dopamina, la voluntad, los logros y la procrastinación: de círculo vicioso a círculo virtuoso
Pieza. ‘Mis padres’ (1977) es considerada una de las obras más íntimas de David Hockney y formó parte de la retrospectiva que el Centro Pompidou dedicó al artista en 2017.

Cultura y Pop: Hockney en el Pompidou
true

Hoy no quiero escribir