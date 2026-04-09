Agencia Ferroviaria sigue sin colocar barreras y señalamientos; nueva tragedia con tren pone el foco en cruces

Un nuevo accidente ferroviario registrado en Saltillo dejó una persona fallecida y 15 lesionados, en un hecho que vuelve a evidenciar la falta de acciones en materia de seguridad en cruces ferroviarios por parte de autoridades federales.

El percance ocurrió sobre el boulevard Vito Alessio Robles, donde un transporte de personal de la empresa DM Control que trasladaba trabajadores de General Motors fue impactado por un tren. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor se habría desvanecido momentos antes, lo que impidió que detuviera la unidad.

Este caso se suma a una serie de incidentes registrados en la región, pues tan solo entre mayo de 2025 y febrero de 2026, se han documentado al menos nueve accidentes ferroviarios en la zona sureste de Coahuila, muchos de ellos en este cruce y otros que carecen de señalización, iluminación y barreras.

En el cruce del boulevard Vito Alessio Robles ya se había registrado otro incidente en mayo de 2025, cuando un tractocamión fue impactado por el tren. Otros accidentes se han concentrado en distintos cruces de la ciudad, como el del boulevard Nazario S. Ortiz Garza, donde en septiembre de 2025 se registraron dos percances en un lapso de apenas dos días, ambos relacionados con conductores que intentaron ganarle el paso al tren.

SEPTIEMBRE, MES CON MÁS INCIDENTES

De acuerdo con los registros documentados por este medio, septiembre de 2025 fue el mes con mayor número de incidentes, con al menos tres casos en Saltillo y uno más en Ramos Arizpe. A estos se suman otros cinco reportados por el Ayuntamiento de Ramos Arizpe el año pasado y hechos ocurridos en Saltillo en julio, octubre, diciembre y enero de 2026.

A pesar de estos antecedentes, los llamados para reforzar la seguridad no han tenido respuesta pues desde el Congreso local, la diputada Beatriz Fraustro, respaldada por toda la legislatura, promovió a finales de 2024 un exhorto a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para evaluar las condiciones de los cruces y establecer medidas como barreras físicas y señalización adecuada.

La legisladora señaló que de acuerdo con cifras oficiales, entre 2020 y septiembre de 2024 se registraron 407 accidentes ferroviarios en la entidad. Ante ello, advirtió que estas instancias tienen la obligación de garantizar la seguridad en los puntos donde las vías férreas cruzan con vialidades, sin embargo, hasta ahora no se han informado acciones concretas para atender la problemática en Coahuila ni en otras entidades del país. En este sentido precisó que estará retomando el tema en tribuna, las veces que sean necesarias.

La legisladora informó que hasta la fecha tanto la dependencia federal como la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario no han respondido al llamado emitido por el Legislativo local. Además, subrayó la necesidad de que las empresas transportistas refuercen la capacitación de sus choferes, a fin de fomentar una mayor conciencia vial en cruces ferroviarios. Aunque precisó que estas capacitaciones se están cumpliendo.