Saltillo: Familiares de lesionados señalan fallas mecánicas en la unidad y falta de ambulancias

En entrevista comenta que, el accidente, que dejó a varios trabajadores lesionados, fue presenciado de manera remota por él. “Iba en una video llamada con mi esposa”.

Una madrugada llena de ansiedad fue la que vivió Ray Gonzalez, esposo de una de las trabajadoras que viajaban en el transporte de personal de la empresa DM Control que fue embestido por una locomotora la madrugada de este jueves en Saltillo .

Ray González relató que mantiene una comunicación constante con su esposa y que, mientras se trasladaba a la planta iban hablando por teléfono. De manera sorpresiva se escuchó un estruendo del metal, el celular cayó y perdió comunicación con su esposa. Solo escuchaba los gritos.

“Mi esposa pedía el celular y yo no podía hacer nada, solo escuchar”, indicó González, originario de Saltillo.

Luego del impacto su esposa logró recuperar el celular y se contactó con él para pedirle auxilio. “Yo ya iba en camino porque sabía la ruta... trataba de tranquilizarla”

SOSPECHA DE FALLA MECÁNICA

Según testimonios de los lesionados, el accidente pudo haberse debido a una falla mecánica que ya era recurrente en la unidad de transporte.

“El camión se apagó sobre las vías del tren, y luego volvió a prender por eso avanzó”, dijo.

De acuerdo con familiares de los lesionados, la falla ya se había presentado anteriormente en la planta. A pesar de que el chofer habría intentado encender el vehículo nuevamente, en esta ocasión el tren terminó impactando la parte trasera del camión.

ESTADO DE SALUD Y DEFICIENCIAS EN EL RESCATE

La esposa de González, una mujer de 34 años que labora en la planta desde hace 4 años, se encuentra actualmente estable.

Presenta lesiones en los dedos de las manos y heridas causadas por fragmentos de vidrio en el cuerpo, por lo que permanece en el área de cubículos a la espera de ser trasladada a piso.