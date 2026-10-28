Agreden a ‘El Pingüino’ y lo hospitalizan tras hallarlo herido al exterior de un parque en Saltillo

Un joven de 24 años fue ingresado de urgencia al Hospital General de Saltillo, luego de ser localizado con diversas lesiones en el rostro en el exterior del parque La Maquinita, ubicado en la colonia Rodríguez Guayulera, la tarde de este miércoles. El afectado fue identificado como Francisco Manuel, conocido como “El Pingüino”. De acuerdo con los primeros reportes, salió de un arroyo ubicado sobre la calle Miguel Ramos Arizpe y, cuando intentó caminar por la banqueta, se desvaneció frente al parque.

Personas que se encontraban en el sector se percataron de que el joven presentaba heridas en el rostro y solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia para que recibiera atención médica.

Paramédicos de la Cruz Roja de Saltillo acudieron al sitio y le brindaron los primeros auxilios. Debido a que las lesiones que presentaba eran de consideración, se determinó su traslado al Hospital General, donde quedó bajo atención médica.