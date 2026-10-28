Agreden a ‘El Pingüino’ y lo hospitalizan tras hallarlo herido al exterior de un parque en Saltillo

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    Agreden a ‘El Pingüino’ y lo hospitalizan tras hallarlo herido al exterior de un parque en Saltillo
    Francisco Manuel, conocido como “El Pingüino”, fue localizado con lesiones en el rostro frente al parque La Maquinita. ULISES MARTÍNEZ

El joven fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja luego de desvanecerse sobre la banqueta; hasta el momento, no se ha precisado cómo ocurrieron los hechos

Un joven de 24 años fue ingresado de urgencia al Hospital General de Saltillo, luego de ser localizado con diversas lesiones en el rostro en el exterior del parque La Maquinita, ubicado en la colonia Rodríguez Guayulera, la tarde de este miércoles.

El afectado fue identificado como Francisco Manuel, conocido como “El Pingüino”. De acuerdo con los primeros reportes, salió de un arroyo ubicado sobre la calle Miguel Ramos Arizpe y, cuando intentó caminar por la banqueta, se desvaneció frente al parque.

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$!El joven de 24 años recibió los primeros auxilios antes de ser trasladado al Hospital General.
El joven de 24 años recibió los primeros auxilios antes de ser trasladado al Hospital General. ULISES MARTÍNEZ

Personas que se encontraban en el sector se percataron de que el joven presentaba heridas en el rostro y solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia para que recibiera atención médica.

Paramédicos de la Cruz Roja de Saltillo acudieron al sitio y le brindaron los primeros auxilios. Debido a que las lesiones que presentaba eran de consideración, se determinó su traslado al Hospital General, donde quedó bajo atención médica.

$!La movilización ocurrió en el exterior del parque La Maquinita, cerca de la calle Miguel Ramos Arizpe.
La movilización ocurrió en el exterior del parque La Maquinita, cerca de la calle Miguel Ramos Arizpe. ULISES MARTÍNEZ

De manera preliminar, se indicó que el joven presuntamente habría sido agredido físicamente por varias personas. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado oficialmente cómo ocurrieron los hechos ni quiénes podrían estar involucrados.

Las autoridades señalaron que el joven es conocido en los alrededores, pues en repetidas ocasiones ha sido señalado como presunto responsable de robos a casa habitación y a transeúntes, por lo que no se descarta que la agresión pudiera estar relacionada con una posible venganza en su contra.

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