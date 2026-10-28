Muere joven cuando su familia intentaba llevarla al hospital en Saltillo

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    Muere joven cuando su familia intentaba llevarla al hospital en Saltillo
    Elementos de la Policía Municipal resguardaron el área mientras se esperaba la llegada de las autoridades ministeriales. ULISES MARTÍNEZ

La joven había recibido atención médica una noche antes y volvió a presentar complicaciones durante la mañana; la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes

Una joven de 23 años falleció la mañana de este miércoles luego de presentar problemas de salud mientras se encontraba en la vía pública, en la colonia Los Cuernitos, en Saltillo. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle atención, pero, al revisarla, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Fresnos y Raúl Malacara, cerca de la colonia Del Bosque, donde la joven comenzó a sentirse mal y presentó dificultades para respirar. Al observar que su condición empeoraba, sus familiares intentaron auxiliarla y buscar atención médica.

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Se dio a conocer que la joven comenzó a sentirse mal desde la noche del martes, por lo que fue llevada a recibir atención hospitalaria y se le administró medicamento. Posteriormente, regresó a su domicilio y se encontraba bien; sin embargo, la mañana de este miércoles volvió a sentirse mal, por lo que sus familiares decidieron trasladarla nuevamente al hospital. No obstante, falleció cuando iban en camino, por lo que la llevaron de regreso a su casa.

Ante la emergencia, se solicitó el apoyo de los cuerpos de auxilio. Sin embargo, cuando los paramédicos llegaron y realizaron la valoración correspondiente, confirmaron el fallecimiento de la joven.

Posteriormente, sus familiares trasladaron el cuerpo hasta su domicilio, donde esperaron la llegada de las autoridades. Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para resguardar el área, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado y peritos en criminalística realizaron las diligencias para documentar lo ocurrido.

$!Los familiares de Alondra intentaron trasladarla nuevamente a un hospital, pero falleció durante el trayecto.
Los familiares de Alondra intentaron trasladarla nuevamente a un hospital, pero falleció durante el trayecto. ULISES MARTÍNEZ

De manera preliminar, trascendió que la joven, identificada como Alondra ¨N¨, padecía alguna enfermedad relacionada con su estado de salud. Además, habría dejado de consumir cristal y clonazepam desde hacía un mes, por lo que inicialmente no se había establecido la causa del fallecimiento.

Finalmente, el deceso fue certificado como consecuencia de causas naturales y el cuerpo fue trasladado a una funeraria para los servicios correspondientes.

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