Muere joven cuando su familia intentaba llevarla al hospital en Saltillo

Una joven de 23 años falleció la mañana de este miércoles luego de presentar problemas de salud mientras se encontraba en la vía pública, en la colonia Los Cuernitos, en Saltillo. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle atención, pero, al revisarla, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Los hechos se registraron en el cruce de las calles Fresnos y Raúl Malacara, cerca de la colonia Del Bosque, donde la joven comenzó a sentirse mal y presentó dificultades para respirar. Al observar que su condición empeoraba, sus familiares intentaron auxiliarla y buscar atención médica.

Se dio a conocer que la joven comenzó a sentirse mal desde la noche del martes, por lo que fue llevada a recibir atención hospitalaria y se le administró medicamento. Posteriormente, regresó a su domicilio y se encontraba bien; sin embargo, la mañana de este miércoles volvió a sentirse mal, por lo que sus familiares decidieron trasladarla nuevamente al hospital. No obstante, falleció cuando iban en camino, por lo que la llevaron de regreso a su casa. Ante la emergencia, se solicitó el apoyo de los cuerpos de auxilio. Sin embargo, cuando los paramédicos llegaron y realizaron la valoración correspondiente, confirmaron el fallecimiento de la joven. Posteriormente, sus familiares trasladaron el cuerpo hasta su domicilio, donde esperaron la llegada de las autoridades. Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para resguardar el área, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado y peritos en criminalística realizaron las diligencias para documentar lo ocurrido.