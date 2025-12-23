Agreden y apuñalan a adulto mayor durante asalto en la Zona Centro de Saltillo

Saltillo
/ 23 diciembre 2025
    Agreden y apuñalan a adulto mayor durante asalto en la Zona Centro de Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para atender al adulto.

El hombre de 90 años fue despojado de dinero, además fue atacado a golpes y con una arma blanca

Un hombre de 90 años, identificado como Juan, fue víctima de una violenta agresión y asalto la tarde de este martes dentro de su local de productos naturistas, ubicado en la calle Abasolo 771.

El afectado fue golpeado y herido con un arma blanca por un sujeto que aún no ha sido detenido. El incidente movilizó a los cuerpos de emergencia tras el llamado de auxilio de los vecinos. Según testigos, el agresor huyó del sitio tras sustraer un maletín con aproximadamente 15 mil pesos, la cartera de la víctima y las llaves del establecimiento, dejando al adulto mayor herido de gravedad.

Doña Licha, vecina del sector y quien brindó los primeros auxilios, relató el momento en que la víctima buscó ayuda: “Vino el señor solo y me dice: ‘doña Licha, me golpearon, me golpearon’. Estaba todo herido. Limpié la sangre y le hablé al 911”.La vecina detalló que el señor Juan es ampliamente conocido en la zona, pues atiende su negocio diariamente. “El señor viene todos los días a su negocito hasta las 4:00 de la tarde. Vende productos naturales; es una persona tranquila que ya tiene tiempo aquí”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR: Activan búsqueda por menor de 15 años desaparecido en Saltillo; señalan que pudo viajar a Ciudad Juárez

Por su parte, los familiares del lesionado expresaron su consternación ante la saña del ataque. “Amenazas no había tenido, pero siempre se aprovechan; ya le han robado varias veces, pero nunca se había llegado a tal situación de que lo golpearan”, declaró uno de sus hijos. Sobre la mecánica de los hechos, la familia sospecha que el agresor pudo ser alguien conocido o un supuesto cliente, debido a que el local suele mantener la puerta cerrada. “Él tiene la puerta cerrada. No sabemos si alguien le haya dicho que era cliente o si era conocido para que él haya abierto”. La gravedad de las heridas causó gran preocupación, pues además de los golpes en el rostro, presentó lesiones por arma blanca. “Sí lo picó, la espalda trae como tres (heridas). Le quitaron la camisa y se veía una entrada y salida; había otra abajo que era la que preocupaba”, señalaron familiares.

Tras ser estabilizado en el lugar por paramédicos, el señor Juan fue trasladado de urgencia a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Su estado de salud se reporta como reservado debido a su avanzada edad y la naturaleza de las lesiones. Elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado acudieron al inmueble para iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han reportado personas detenidas ni la localización del maletín robado.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

