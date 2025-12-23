Fiscalía de Nuevo León confirma muerte de ‘Don Zefe’, presunto líder de Los Zetas, en agresión

México
/ 23 diciembre 2025
    Fiscalía de Nuevo León confirma muerte de ‘Don Zefe’, presunto líder de Los Zetas, en agresión
    La Fiscalía de Nuevo León confirmó el abatimiento de ‘Don Zefe’, identificado como integrante de un grupo delictivo de alto impacto con origen en Tamaulipas y fundador de un grupo dedicado a actividades ilícitas. CORTESÍA

El abatimiento fue en una agresión contra agentes ministeriales en Santiago, Nuevo León

Este 23 de diciembre se registró un enfrentamiento entre civiles armados y agentes ministeriales, que dejó un total de dos abatidos y dos detenidos, entre ellos una mujer, según informes iniciales. De acuerdo con el reporte, los hechos se registraron en Santiago, Nuevo León.

Al poco tiempo, la Fiscalía General de Justicia estatal (FGJNL) confirmó que uno de los abatidos fue Zeferino Peña, alias ‘Don Zefe’, quien es señalado como miembro de alto rango del grupo criminal Los Zetas.

La institución de seguridad explicó que la agresión se llevó a cabo, mientras uniformados de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) realizaban un operativo en la Quinta La Villita, ubicada en la calle Benito Juárez de la colonia Asturias, derivado de un reporte de personas armadas en el sitio.

ASÍ FUE EL ATAQUE ENTRE LOS ZETAS Y OFICIALES DE NUEVO LEÓN

En su comunicado, la Fiscalía describió que “Al arribar al sitio para dar cumplimiento a dichas labores, los elementos fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión en estricto apego a los protocolos de actuación vigentes”.

De acuerdo con los informes, los presuntos criminales intentaron huir en dos camionetas, mientras disparaban a los oficiales.

El resultado de los actos, fueron dos agresores abatidos y un agente ministerial lesionado por proyectil de arma de fuego, quien fue trasladado a un hospital para su atención médica. Hasta el momento, se tiene conocimiento de que su estado de salud es estable.

Poco después, la FGJNL aclaró que uno de los criminales abatidos fue ‘Don Zefe’, identificado como integrante de un grupo delictivo de alto impacto con origen en Tamaulipas y fundador de un grupo dedicado a actividades ilícitas.

FISCALÍA IDENTIFICA A SEGUNDO ABATIDO; CONFIRMAN DETENIDOS

La segunda persona que perdió la vida en la agresión, fue identificada como David Calderón, quien presuntamente contaba con antecedentes de formación militar.

Mientras que los detenidos son un hombre y una mujer, quienes fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público, para el deslinde de responsabilidades. En el lugar de los hechos también se encontraron diversas armas de fuego y dosis de narcóticos.

“La Fiscalía General del Estado informa que se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar la probable responsabilidad de las personas involucradas, así como la posible relación de los hechos con actividades delictivas de alto impacto. El área fue asegurada y permanece bajo resguardo de las autoridades”, concluyó el informe.

Temas


Crimen Organizado
Criminales
Inseguridad

Localizaciones


Nuevo León

Organizaciones


FGE
Los Zetas

