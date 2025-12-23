Fiscalía de Nuevo León confirma muerte de ‘Don Zefe’, presunto líder de Los Zetas, en agresión

Este 23 de diciembre se registró un enfrentamiento entre civiles armados y agentes ministeriales, que dejó un total de dos abatidos y dos detenidos, entre ellos una mujer, según informes iniciales. De acuerdo con el reporte, los hechos se registraron en Santiago, Nuevo León.

Al poco tiempo, la Fiscalía General de Justicia estatal (FGJNL) confirmó que uno de los abatidos fue Zeferino Peña, alias ‘Don Zefe’, quien es señalado como miembro de alto rango del grupo criminal Los Zetas.

La institución de seguridad explicó que la agresión se llevó a cabo, mientras uniformados de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) realizaban un operativo en la Quinta La Villita, ubicada en la calle Benito Juárez de la colonia Asturias, derivado de un reporte de personas armadas en el sitio.

ASÍ FUE EL ATAQUE ENTRE LOS ZETAS Y OFICIALES DE NUEVO LEÓN

En su comunicado, la Fiscalía describió que “Al arribar al sitio para dar cumplimiento a dichas labores, los elementos fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión en estricto apego a los protocolos de actuación vigentes”.

De acuerdo con los informes, los presuntos criminales intentaron huir en dos camionetas, mientras disparaban a los oficiales.

El resultado de los actos, fueron dos agresores abatidos y un agente ministerial lesionado por proyectil de arma de fuego, quien fue trasladado a un hospital para su atención médica. Hasta el momento, se tiene conocimiento de que su estado de salud es estable.