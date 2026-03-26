Van más de 5 mil autos verificados en Saltillo

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Saltillo
/ 26 marzo 2026
    Van más de 5 mil autos verificados en Saltillo
    Verificar el vehículo permite detectar fallas mecánicas y reducir contaminantes que podrían afectar la calidad del aire, CORTESÍA

Autoridades llamaron a aprovechar las tarifas especiales de marzo, que son de 28.40 pesos para vehículos particulares

En lo que va de 2026, más de 5 mil vehículos en Saltillo han cumplido con la verificación, informó la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Además, se llamó a los automovilistas que aún no realizan el trámite a aprovechar las tarifas especiales vigentes durante marzo.

El titular de la dependencia, Emmanuel Olache Valdés, señaló que esta medida forma parte de las acciones orientadas a mejorar la calidad del aire en la ciudad. Insistió en la importancia de asumir la verificación como una práctica de responsabilidad ambiental.

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Durante lo que resta de marzo, el costo del servicio es de 28 pesos con 40 centavos para vehículos particulares y de 127 pesos para unidades de uso público.

Además, recordó que los automóviles que no pasen la prueba cuentan con un mes para realizar los ajustes necesarios y regresar a un segundo intento sin costo.

$!La verificación para coches particulares tiene un precio de menos de 30 pesos, mientras que para transporte público es de menos de $150.
La verificación para coches particulares tiene un precio de menos de 30 pesos, mientras que para transporte público es de menos de $150. CORTESÍA

Los módulos de verificación se encuentran en la Plaza del Compositor, en el Parque Hundido, sobre la lateral de Antonio Cárdenas, a un costado del Parque Ecológico El Chapulín, y en el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible de Saltillo.

Todos operan de lunes a sábado, en un horario de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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