Van más de 5 mil autos verificados en Saltillo

En lo que va de 2026, más de 5 mil vehículos en Saltillo han cumplido con la verificación, informó la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Además, se llamó a los automovilistas que aún no realizan el trámite a aprovechar las tarifas especiales vigentes durante marzo. El titular de la dependencia, Emmanuel Olache Valdés, señaló que esta medida forma parte de las acciones orientadas a mejorar la calidad del aire en la ciudad. Insistió en la importancia de asumir la verificación como una práctica de responsabilidad ambiental.

Durante lo que resta de marzo, el costo del servicio es de 28 pesos con 40 centavos para vehículos particulares y de 127 pesos para unidades de uso público. Además, recordó que los automóviles que no pasen la prueba cuentan con un mes para realizar los ajustes necesarios y regresar a un segundo intento sin costo.

Los módulos de verificación se encuentran en la Plaza del Compositor, en el Parque Hundido, sobre la lateral de Antonio Cárdenas, a un costado del Parque Ecológico El Chapulín, y en el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible de Saltillo. Todos operan de lunes a sábado, en un horario de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Publicidad