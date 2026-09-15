Agsal acuerda diálogo con vecinos ante problemas de suministro en Saltillo

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    Agsal acuerda diálogo con vecinos ante problemas de suministro en Saltillo
    Durante la concentración, algunos participantes mostraron una manta contra el fracking y expresaron otras demandas relacionadas con el medio ambiente. CORTESÍA

Habitantes señalaron afectaciones de hasta dos semanas en sectores del norponiente y reportaron recibos de hasta 15 mil pesos; el gerente del organismo ofreció revisar los casos

Un grupo de ciudadanos acudió la tarde de este martes a las instalaciones de Aguas de Saltillo (Agsal), sobre el bulevar Venustiano Carranza, para reclamar por la falta de suministro que, según señalaron, afecta desde hace varios días a distintas colonias de la ciudad.

La convocatoria comenzó a circular días antes a través de redes sociales, luego de los problemas de abasto reportados principalmente en el norponiente. Habitantes de sectores como Saltillo 2000, Los Balcones, Valle Escondido, Rincón de Guadalupe, Josefa Ortiz, Las Torres y Satélite señalaron que en algunos casos llevan alrededor de dos semanas sin servicio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/no-podemos-seguir-asi-cierran-rotonda-de-la-saltillo-2000-por-falta-de-agua-abastece-municipio-con-pipas-LM23495248

Durante la concentración se presentó Iván José Vicente García, gerente general de Agsal, a quien los ciudadanos expusieron sus inconformidades. Tras el encuentro, se acordó realizar posteriormente una mesa de diálogo.

Los asistentes también plantearon inconformidades por recibos que, de acuerdo con sus testimonios, han alcanzado hasta los 15 mil pesos. Ante estos casos, Vicente García ofreció revisarlos de manera individual.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sector y desviaron temporalmente la circulación mientras permanecieron los ciudadanos frente a las instalaciones del organismo.

$!Vecinos acudieron al bloqueo del V. Carranza para plantear inconformidades relacionadas con la falta de suministro en distintas colonias de la ciudad.
Vecinos acudieron al bloqueo del V. Carranza para plantear inconformidades relacionadas con la falta de suministro en distintas colonias de la ciudad. ELENA VEGA

Agsal informó durante la última semana que la distribución de agua se vio afectada por fallas en el suministro eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), situación que, según el organismo, se prolongó durante casi una semana.

La empresa señaló que, aunque el servicio eléctrico quedó restablecido desde la noche del jueves, la recuperación del suministro de agua, particularmente en el norponiente de Saltillo, se realiza de manera gradual.

SUMAN OTRAS EXIGENCIAS

Durante la concentración también se mostraron consignas contra la extracción de gas mediante fracking, práctica a la que los participantes atribuyeron posibles afectaciones ambientales.

$!Elementos de Tránsito Municipal permanecieron en el sector mientras ciudadanos se concentraron frente a las instalaciones de Aguas de Saltillo.
Elementos de Tránsito Municipal permanecieron en el sector mientras ciudadanos se concentraron frente a las instalaciones de Aguas de Saltillo. CORTESÍA

Además, algunos asistentes realizaron pronunciamientos relacionados con los derechos de las personas peatonas, en el marco de la Semana de la Movilidad.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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