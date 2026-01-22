AGSAL: Lluvias leves y bajas temperaturas favorecen infiltración y reducen consumo de agua en Saltillo

Saltillo
/ 22 enero 2026
    AGSAL: Lluvias leves y bajas temperaturas favorecen infiltración y reducen consumo de agua en Saltillo
    Aguas de Saltillo informó mantiene disponible durante todo el año el seguro de medidor para reparación o sustitución sin costo adicional. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

Las lluvias moderadas registradas a inicios de año, junto con temperaturas más bajas, han favorecido la infiltración al subsuelo, reducido el consumo y evitado afectaciones a la infraestructura hidráulica

Las lluvias de baja intensidad registradas en Saltillo durante los primeros días del año, combinadas con temperaturas más frías, han generado condiciones favorables para la infiltración del agua al subsuelo y el control del consumo, informó el gerente general de Aguas de Saltillo (AGSAL), Iván José Vicente García.

El directivo explicó que a diferencia de lluvias intensas y concentradas en periodos cortos, las precipitaciones moderadas permiten que la humedad se mantenga por más tiempo en el terreno, lo que favorece la recarga paulatina de los mantos acuíferos. “Son lluvias que no se evaporan tan rápido y ayudan mucho a la infiltración”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR: Aguas de Saltillo pide no usar cartón para proteger tuberías ante temperaturas de 0 grados

Añadió que aunque estos volúmenes no se reflejan de manera inmediata en los niveles de los acuíferos, sí contribuyen a evitar la pérdida de agua y generan beneficios graduales con el paso del tiempo, especialmente cuando se presentan junto con temperaturas más bajas.

Además, indicó que las bajas temperaturas impacta de forma positiva en el consumo de agua. “En épocas de frío se nota que la gente consume menos”, dijo.

Respecto a la infraestructura hidráulica, descartó afectaciones derivadas del clima, al señalar que no se han presentado temperaturas extremas. Mencionó que para que existan daños en tuberías o medidores se requieren temperaturas prolongadas por debajo de los cero grados, incluso de hasta menos cuatro o menos cinco grados centígrados, escenario que no se ha registrado.

Reconoció además la participación de los usuarios en la protección de medidores y tuberías expuestas, lo que ha contribuido a evitar incidentes durante la temporada invernal.

SEGURO DE MEDIDOR DISPONIBLE

El gerente general de AGSAL recordó que el seguro de medidor permanece disponible durante todo el año y permite la reparación o sustitución del equipo sin costo adicional en caso de daño.

Detalló que el seguro puede contratarse mediante un pago anual de 250 pesos o en mensualidades de 25 pesos a través del recibo, y que no es exclusivo para propietarios, ya que también puede ser adquirido por personas que rentan una vivienda.

Actualmente, alrededor de 60 mil usuarios cuentan con este seguro, de un padrón aproximado de 288 mil cuentas activas. El trámite puede realizarse en cualquiera de las sucursales de Aguas de Saltillo.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.





