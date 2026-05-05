Dan mantenimiento al lago de la Alameda y refuerzan limpieza en colonias de Saltillo

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    Dan mantenimiento al lago de la Alameda y refuerzan limpieza en colonias de Saltillo
    Personal municipal aplica pintura en el Lago República de la Alameda Zaragoza como parte de trabajos de rehabilitación del espacio. SARAH ESTRADA

Intervenciones incluyeron deshierbe, retiro de basura y mantenimiento en áreas de uso común en distintos sectores de la ciudad

Brigadas municipales realizaron esta semana labores de limpieza y mantenimiento en distintos espacios públicos de Saltillo, con intervenciones que incluyeron desde plazas y áreas verdes en colonias hasta trabajos en el lago de la Alameda Zaragoza.

Durante un recorrido, este martes se observaron acciones de limpieza profunda en la plaza y cancha deportiva del fraccionamiento Residencial Las Brisas, donde personal operativo llevó a cabo deshierbe, retiro de basura, recolección de escombro y mantenimiento general.

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Los trabajos se concentraron en el área ubicada entre las calles Puerto Escondido, Puerto Ángel y el bulevar Isidro López Zertuche, un punto donde vecinos han señalado la necesidad de mantener en condiciones adecuadas los espacios de convivencia.

De manera paralela, las labores se extendieron a otros sectores de la ciudad. Entre ellos, una plaza en la colonia Oceanía, entre las calles Palmira, Nueva Guinea y Nueva Caledonia, así como un espacio público en la colonia La Madrid, entre Francisco de Quevedo, Gutiérrez de Cetina y Pablo Neruda.

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En la Alameda Zaragoza también se realizaron trabajos de mantenimiento en el Lago República, donde se lleva a cabo la aplicación de pintura en muros interiores como parte de un proceso de rehabilitación del área.

Para reportes relacionados con servicios públicos, se mantiene disponible el asistente virtual municipal en el número 844-160-08-08.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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