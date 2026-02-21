Aguas de Saltillo se prepara para calor sin lluvias

Saltillo
/ 21 febrero 2026
    Aguas de Saltillo se prepara para calor sin lluvias
    La empresa hace un llamado a la ciudadanía a usar el agua responsablemente. ARCHIVO

Prevén temporada secan en 2026; incorporarán nuevos pozos y reforzarán detección de fugas para garantizar el abasto

Ante el inicio de la temporada de calor y la previsión de un año con escasas lluvias, Aguas de Saltillo se prepara con acciones para mantener el suministro en la ciudad, mientras llama a la población a hacer un uso responsable del agua en los próximos meses.

El gerente general de la paramunicipal, José Iván Vicente García, explicó que la estrategia combina incremento en la capacidad de extracción, eficiencia en la red y concientización ciudadana, con el objetivo de evitar desabasto durante la primavera y el verano.

“Se prevé una temporada de calor fuerte, además de ausencia de lluvias. Estuve en una reunión con el director de la Conagua y me confirmaba que se prevé un año bastante seco. Ojalá nos confundamos, pero aun siendo así hemos ido adaptándonos e incorporando pozos en los últimos meses y vamos a seguir en esa línea durante esta primera parte de 2026”, señaló.

El funcionario detalló que, además de sumar nuevas fuentes de abastecimiento, se reforzará el trabajo para mejorar la eficiencia de la red y evitar pérdidas del recurso.

“Estamos trabajando no solo en incorporar caudal, sino en que la red sea más eficiente. Para eso utilizamos tecnologías para la búsqueda de fugas, desde satelitales hasta electro sonidos, y la más novedosa es el uso del binomio canino ‘Manchas’, que ha dado muy buenos resultados. Incluso estamos pensando en incorporar un segundo binomio en los próximos meses”, recordó.

El gerente de Agsal subrayó que, además de las acciones técnicas, es indispensable la participación de la ciudadanía para cuidar el recurso.

“No debemos olvidarnos de la concienciación ciudadana. Siempre hemos trabajado en esa línea, en concientizar a la gente y a los más pequeños sobre el buen uso del agua. Saltillo tiene una buena cultura en este sentido, pero siempre hay áreas de oportunidad y podemos mejorar”, dijo.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

