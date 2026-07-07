Ajustarán recorrido de la ruta RS-716 en Saltillo para mejorar el servicio

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    Ajustarán recorrido de la ruta RS-716 en Saltillo para mejorar el servicio
    El Gobierno Municipal busca optimizar la cobertura y eficiencia del transporte público CORTESÍA

Los horarios de operación permanecerán sin cambios de lunes a domingo

El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) informó que, a partir del próximo 13 de julio, la ruta alimentadora RS-716 modificará parte de su recorrido con el objetivo de mejorar el servicio que presta a los usuarios del transporte público.

El director del IMMUS, Víctor de la Rosa Molina, explicó que esta ruta conecta las colonias Colinas de Santiago y La Minita, además de atravesar la zona hospitalaria del Centro Metropolitano y diversas calles del Centro Histórico de Saltillo.

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Detalló que los cambios aplicarán en el trayecto de oriente a poniente. Al circular por la calle Cuauhtémoc, a un costado de la Alameda Zaragoza, las unidades tomarán la calle Ramos Arizpe hacia el poniente, continuarán por la calzada Luis Echeverría Álvarez en dirección sur, frente al Parque La Maquinita, y posteriormente seguirán por la calle Pirul.

El recorrido continuará con un giro hacia el sur por la calle Ciprés, que posteriormente se convierte en Francisco Naranjo, para seguir por Juan N. Méndez y concluir en Porfirio Díaz Mory.

En el recorrido de regreso, los autobuses iniciarán en la calle Miguel Barragán, avanzarán por Francisco Naranjo hacia el norte, continuarán por Ciprés, tomarán la calle Pirul hacia el oriente, seguirán por la calzada Luis Echeverría y posteriormente por Ramos Arizpe hasta reincorporarse a la calle Cuauhtémoc, junto a la Alameda.

El IMMUS precisó que los horarios de operación permanecerán sin cambios. De lunes a viernes el servicio se ofrecerá de 5:30 a 21:30 horas; los sábados de 6:30 a 21:30 horas; mientras que los domingos y días inhábiles operará de 7:30 a 20:30 horas.

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Asimismo, el instituto informó que las tarifas también se mantienen sin modificaciones: 15 pesos la tarifa general sin tarjeta y, con la tarjeta “Aquí Vamos”, 13 pesos la tarifa general, 8 pesos para estudiantes, 6 pesos para adultos mayores y servicio gratuito para personas con discapacidad.

Las autoridades municipales señalaron que estos ajustes buscan optimizar la cobertura y operación de la ruta, ofreciendo un servicio más eficiente para los usuarios del transporte público en la ciudad.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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