Albañil cae de un segundo piso en la colonia Teresitas; presenta fractura en la pierna

Saltillo
/ 7 agosto 2025
    El accidente se registró en la colonia Teresitas. FOTO: MARTÍN ROJAS.

Un hombre identificado como Jesús resultó con una fractura en la tibia tras caer desde el segundo piso de una vivienda mientras realizaba trabajos de construcción en Saltillo. Fue trasladado al Hospital General, donde se reporta fuera de peligro.

Un trabajador de la construcción resultó lesionado la tarde de este martes al caer desde el segundo piso de una vivienda ubicada en la colonia Teresitas, al oriente de Saltillo. Los hechos ocurrieron en punto de las 18:00 horas en un domicilio de la calle Nopal número 343, cuando el hombre, identificado como Jesús, perdió el equilibrio y cayó desde una altura aproximada de tres metros.

De acuerdo con testigos, el accidente se produjo cuando Jesús dio un mal paso mientras realizaba labores de albañilería, lo que provocó su caída directa hacia la banqueta. Vecinos y los propietarios del inmueble llamaron de inmediato al sistema de emergencias 911, ya que el trabajador permanecía inmóvil tras el golpe.

Paramédicos de la Cruz Roja en Saltillo acudieron rápidamente al sitio para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo al Hospital General. Tras la valoración médica se confirmó que presentaba una fractura en la tibia, aunque su estado de salud se reporta como fuera de peligro.

Las autoridades recordaron la importancia de contar con medidas básicas de seguridad para albañiles, ya que este tipo de accidentes laborales en altura pueden prevenirse con el uso de equipo adecuado y condiciones óptimas en las áreas de trabajo.

