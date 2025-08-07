Hombre es encontrado inconsciente y con signos de descomposición en arroyo de Saltillo
Ya daba por muerto al masculino en el fondo de un arroyo que une a las colonias Postal Cerritos y Nueva Tlaxcala
Un hombre por el momento sin identificar fue encontrado inconsciente en la profundidad de un arroyo que une a las colonias Postal Cerritos y Nueva Tlaxcala, al oriente de Saltillo.
Todo sucedió cuando un vecino que cruzaban el puente peatonal de la calle Correo entre Joaquín de Velasco, descubrió a una persona de una edad aproximada entre los 25 y 30 años inconsciente, con espuma en la boca y larvas en los ojos.
TE PUEDE INTERESAR: Reabren estanquillo que se ‘tragó’ drenaje durante las lluvias en Saltillo
Dio aviso inmediato a la línea de emergencias 911 y enviaron a las distintas corporaciones de seguridad que ya lo daban por muerto.
A la llegada de paramédicos de cruz roja confirmaron que aún tenía pulsos y movimientos. Creen que pudo haber sido intoxicado o haber sufrido una sobredosis que lo dejó agonizando desde varias horas.
Fue movilizado del lugar debido a que la piel ya estaba siendo afectada por el sol y se requirió equipo de rescate.
Se le dio uso a una camilla canastilla para poder extraer al herido del barranco con el apoyo de la Policía Estatal y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Posteriormente al afectado lo instalaron en camilla y, a pesar de que fue visualizado por un habitante, no fue posible identificarlo.
De inmediato al hombre que vestía pantalón de mezclilla en color azul y un par de tenis blancos fue llevado al Hospital General. Su estado de salud se reporta como grave y se encuentra en terapia intensiva.