Hombre es encontrado inconsciente y con signos de descomposición en arroyo de Saltillo

Saltillo
/ 7 agosto 2025
    Hombre es encontrado inconsciente y con signos de descomposición en arroyo de Saltillo
    La coordinación de las autoridades para extraer al masculino del arroyo tuvo que ser precisa por la salud del afectado. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

Ya daba por muerto al masculino en el fondo de un arroyo que une a las colonias Postal Cerritos y Nueva Tlaxcala

Un hombre por el momento sin identificar fue encontrado inconsciente en la profundidad de un arroyo que une a las colonias Postal Cerritos y Nueva Tlaxcala, al oriente de Saltillo.

Todo sucedió cuando un vecino que cruzaban el puente peatonal de la calle Correo entre Joaquín de Velasco, descubrió a una persona de una edad aproximada entre los 25 y 30 años inconsciente, con espuma en la boca y larvas en los ojos.

TE PUEDE INTERESAR: Reabren estanquillo que se ‘tragó’ drenaje durante las lluvias en Saltillo

Dio aviso inmediato a la línea de emergencias 911 y enviaron a las distintas corporaciones de seguridad que ya lo daban por muerto.

$!A pesar de las complicaciones para levantarlo, se logró el ascenso del hombre para ser atendido.
A pesar de las complicaciones para levantarlo, se logró el ascenso del hombre para ser atendido. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

A la llegada de paramédicos de cruz roja confirmaron que aún tenía pulsos y movimientos. Creen que pudo haber sido intoxicado o haber sufrido una sobredosis que lo dejó agonizando desde varias horas.

Fue movilizado del lugar debido a que la piel ya estaba siendo afectada por el sol y se requirió equipo de rescate.

$!Presentaba larvas y espuma en su rostro y fue gracias a un vecino que salió con vida.
Presentaba larvas y espuma en su rostro y fue gracias a un vecino que salió con vida. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

Se le dio uso a una camilla canastilla para poder extraer al herido del barranco con el apoyo de la Policía Estatal y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Posteriormente al afectado lo instalaron en camilla y, a pesar de que fue visualizado por un habitante, no fue posible identificarlo.

$!Se le trasladó al Hospital General para su tratamiento que será intensivo por sus afectaciones.
Se le trasladó al Hospital General para su tratamiento que será intensivo por sus afectaciones. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

De inmediato al hombre que vestía pantalón de mezclilla en color azul y un par de tenis blancos fue llevado al Hospital General. Su estado de salud se reporta como grave y se encuentra en terapia intensiva.

Temas


Coahuila
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Cruz Roja
AIC

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Dino Cantú, directora de la Aceleradora de Ciudades, destacó que el diagnóstico para la rehabilitación de la Alameda Zaragoza se elaboró con una metodología respaldada por estándares internacionales y su experiencia en instituciones como la Universidad de Nueva York, Bloomberg, Harvard, el BID y el Banco Mundial.

Saltillo: iluminación, baños, árboles y accesibilidad, las prioridades en rehabilitación de Alameda
Capta satélite de Google Maps imponente incendio en Saltillo (fotografías)

Capta satélite de Google Maps imponente incendio en Saltillo (fotografías)

El Congreso se celebrará en el Centro Cultural Vito Alessio Robles, uno de los espacios más emblemáticos del Centro Histórico de Saltillo.

Saltillo será sede del Tercer Congreso Internacional de Polímeros y Alimentos con participación de México y Colombia
Durante el evento en el Museo Rubén Herrera, se destacó la importancia de modernizar las herramientas de Servicios Públicos para ofrecer un entorno más limpio y seguro a residentes y visitantes.

Máquina vs. chicles: Saltillo refuerza limpieza en el Centro Histórico
Hugo Gutiérrez y su bastón de mando

Hugo Gutiérrez y su bastón de mando
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitará Nuevo León, el próximo 26 de agosto, para arrancar de manera oficial los trabajos del tren de pasajeros que recorrerá de CDMX a Nuevo Laredo.

Sheinbaum irá a Nuevo León para arranque de obras del tramo Saltillo-Nuevo Laredo: Samuel García
true

Coahuila: el problema de tener cada vez más autos
La consejera electoral Carla Humphrey propone que Coahuila, único estado con elecciones en 2026, sea el primer escenario para aplicar la reforma en materia de fiscalización.

Solo Coahuila votará en 2026; INE propone ensayar nueva fiscalización