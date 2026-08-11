Albañil se cae mientras laboraba y termina herido, en Saltillo

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Saltillo
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    Albañil se cae mientras laboraba y termina herido, en Saltillo
    Estaba realizando labores de albañilería Ulises Martínez
    Albañil se cae mientras laboraba y termina herido, en Saltillo
    El hombre fue llevado al hospital Ulises Martínez
    Albañil se cae mientras laboraba y termina herido, en Saltillo
    La cornisa no aguantó el peso Ulises Martínez

El lesionado fue trasladado a una clínica del IMSS, donde está siendo atendido

Un hombre resultó lesionado al caer desde una altura de más de dos metros mientras realizaba trabajos de albañilería en un domicilio de la colonia Vista Hermosa.

El accidente ocurrió cuando José de la Luz N., de 58 años, se encontraba colocando bloques para construir el pretil de la cornisa.

De acuerdo con los primeros datos, la estructura de concreto cedió mientras realizaba las labores, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera al suelo, donde se golpeó en distintas partes del cuerpo.

Tras el reporte, al lugar acudieron elementos de las autoridades municipales y paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria al trabajador.

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Durante la valoración, se detectó que presentaba una lesión en la cabeza, además de dolor en la parte baja de la espalda, por lo que se determinó necesario trasladarlo a un hospital.

José de la Luz fue llevado a la Clínica 82 del IMSS, donde quedó bajo valoración del personal médico, que realizaría los estudios correspondientes para descartar posibles lesiones internas derivadas de la caída.

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