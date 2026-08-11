Albañil se cae mientras laboraba y termina herido, en Saltillo

Un hombre resultó lesionado al caer desde una altura de más de dos metros mientras realizaba trabajos de albañilería en un domicilio de la colonia Vista Hermosa.

El accidente ocurrió cuando José de la Luz N., de 58 años, se encontraba colocando bloques para construir el pretil de la cornisa.

De acuerdo con los primeros datos, la estructura de concreto cedió mientras realizaba las labores, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera al suelo, donde se golpeó en distintas partes del cuerpo.

Tras el reporte, al lugar acudieron elementos de las autoridades municipales y paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria al trabajador.