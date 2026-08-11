Saltillo: exigen en redes justicia para perrita ‘Panqué’; Dignidad Animal ofrece apoyo jurídico

“Justicia para Panqué” y llamados a castigar a quien resulte responsable comenzaron a multiplicarse en redes sociales luego de que se conociera el caso de la perrita que habría muerto durante la riña registrada en la colonia La Minita. Dignidad Animal ofreció apoyo jurídico para que se presente una denuncia y se dé seguimiento a la investigación.

En grupos de Facebook dedicados a la protección y adopción de animales en Saltillo, usuarios expresaron su indignación por lo ocurrido y pidieron que el caso no quede impune. “Adopta Perritos Saltillo” difundió una publicación bajo el mensaje “Reporte urgente de empatía”, mientras que el grupo “Adopciones, Mascotas Saltillo” también compartió información relacionada con el caso.

Las reacciones de usuarios se concentraron en exigir justicia para la perrita y castigo para quien resulte responsable, además de expresar apoyo a la familia y rechazo a la violencia contra los animales.

El caso se refiere a “Panqué”, una perrita chihuahua que habría sido agredida durante el enfrentamiento ocurrido en La Minita. De acuerdo con la información hasta el momento, uno de los participantes habría ingresado a un domicilio brincando por los techos y, al encontrarse con la perrita en la azotea, presuntamente le propinó una patada. La propietaria habría acudido al lugar después de escuchar los ladridos y gritos de su mascota, encontrándola posteriormente tirada y sin vida. Ante ello, la familia busca que se investigue lo ocurrido y se determine quién resulta responsable.

Alejandro Gutiérrez, de Dignidad Animal, informó que la organización busca verificar ante la Fiscalía General del Estado si existe una denuncia formal por la muerte de Panqué y ofreció acompañamiento jurídico a los afectados.

“Nosotros les ofrecimos apoyo jurídico. Pregunté en Fiscalía y no todavía, sí saben del hecho, hay detenidos por la riña, pero les dije que iba a investigar y que si no había la denuncia, entonces Dignidad Animal presentaría la denuncia correspondiente”, dijo.

Gutiérrez señaló que Dignidad Animal también puso a disposición de los vecinos a sus abogados y voluntarios para apoyarlos en la presentación y seguimiento de la denuncia.

“Dignidad Animal está listo para presentar la denuncia en caso de que no estén familiarizados con el proceso y tendrían todo el apoyo de los abogados con los que contamos en Dignidad Animal”, señaló.