Albañiles terminan heridos al caerles una barda encima, en Saltillo

Saltillo
/ 4 marzo 2026
    Elementos de la policía acudieron el lugar de los hechos.
A uno de ellos la barda le fracturó ambas piernas y fue llevado al Hospital General de Saltillo

Tres albañiles resultaron lesionados, uno de ellos de gravedad, luego de que una barda de block les cayera encima cuando participaban en la construcción de un nuevo fraccionamiento al sur de Saltillo.

El reporte desató una fuerte movilización por parte de elementos de Protección Civil, Bomberos y de la Policía Municipal. Las autoridades fueron informadas de que los afectados se encontraban bajo los escombros en el fraccionamiento Forest, ubicado en el cruce de Emilio Arizpe de la Maza y Calzada Antonio Narro.

A la llegada de las autoridades les notificaron que dos de los trabajadores ya habían sido trasladados en vehículos particulares a una clínica del IMSS. El más afectado permanecía en el lugar y fue valorado por paramédicos, quienes confirmaron que presentaba fracturas en ambas piernas.

Se quita la vida joven de 29 años en Ramos Arizpe; su hermano realizó el hallazgo

Posteriormente fue trasladado de urgencia al Hospital General de Saltillo, sin que fuera posible recabar las identidades de los lesionados. Trascendió que la empresa constructora para la que laboran los albañiles intentó ocultar el accidente, sin proporcionar mayores detalles sobre lo ocurrido. Inspectores de Protección Civil Municipal levantaron un acta con la finalidad de proceder a la clausura de la obra.

Durante la inspección detectaron que varios de los trabajadores no portaban chalecos reflejantes y que ni siquiera contaban con cascos de seguridad. Asimismo, se les notificó que deberán comparecer ante dicha instancia para presentar los permisos correspondientes otorgados por el municipio.

