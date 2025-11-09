Alcalde de Saltillo afirmó no necesitar protección adicional por parte de la Fiscalía

El alcalde Javier Díaz González consideró innecesario reforzar su cuerpo de seguridad personal aprovechando el apoyo que la Fiscalía General del Estado puso a disposición de los presidentes municipales de Coahuila.

El pasado viernes, el titular de la dependencia estatal, Federico Fernández Montañez, dio a conocer que se comunicó con varios munícipes para ofrecerles protección, con motivo del reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Negándose a revelar con quienes se entrevistó y a que regiones o municipios pertenecen, el fiscal dijo haberles expresado su compromiso de mantenerlos a salvo de eventuales agresiones, aun cuando ninguno de ellos corre ningún peligro.

Preguntado al respecto, el alcalde saltillense declaró a VANGUARDIA que no ha recibido hasta ahora ningún ofrecimiento en tal sentido por parte del fiscal y que, independientemente de ello, no requiere protección adicional.

“¿Se siente usted seguro, alcalde?”, se le cuestionó.

“Lo que sucede —contestó— es que vivo en la capital estatal más segura del país, y eso nos da a todos mucha confianza”.

Previamente, en rueda de prensa improvisada tras la premiación a los ganadores del Maratón Saltillo La Moderna, Díaz González señaló que eventos deportivos como este son posibles gracias al alto nivel de seguridad que reina en la ciudad.

“Se pueden realizar sin ningún problema, con la seguridad, con la tranquilidad, asimismo, en convivencia social y familiar y, sobre todo, siempre con la promoción de la activación física”, refirió.