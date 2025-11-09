Alcalde de Saltillo afirmó no necesitar protección adicional por parte de la Fiscalía

Saltillo
/ 9 noviembre 2025
    Alcalde de Saltillo afirmó no necesitar protección adicional por parte de la Fiscalía
    El alcalde subrayó que no requiere protección adicional, como se planteó por parte de la Fiscalía General del Estado. FOTO: CORTESÍA

Dijo a VANGUARDIA la confianza que le inspira el vivir en lo que, según diferentes encuestas, es la capital estatal más segura de México.

El alcalde Javier Díaz González consideró innecesario reforzar su cuerpo de seguridad personal aprovechando el apoyo que la Fiscalía General del Estado puso a disposición de los presidentes municipales de Coahuila.

El pasado viernes, el titular de la dependencia estatal, Federico Fernández Montañez, dio a conocer que se comunicó con varios munícipes para ofrecerles protección, con motivo del reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Negándose a revelar con quienes se entrevistó y a que regiones o municipios pertenecen, el fiscal dijo haberles expresado su compromiso de mantenerlos a salvo de eventuales agresiones, aun cuando ninguno de ellos corre ningún peligro.

Preguntado al respecto, el alcalde saltillense declaró a VANGUARDIA que no ha recibido hasta ahora ningún ofrecimiento en tal sentido por parte del fiscal y que, independientemente de ello, no requiere protección adicional.

“¿Se siente usted seguro, alcalde?”, se le cuestionó.

“Lo que sucede —contestó— es que vivo en la capital estatal más segura del país, y eso nos da a todos mucha confianza”.

Previamente, en rueda de prensa improvisada tras la premiación a los ganadores del Maratón Saltillo La Moderna, Díaz González señaló que eventos deportivos como este son posibles gracias al alto nivel de seguridad que reina en la ciudad.

“Se pueden realizar sin ningún problema, con la seguridad, con la tranquilidad, asimismo, en convivencia social y familiar y, sobre todo, siempre con la promoción de la activación física”, refirió.

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

