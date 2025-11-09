Saltillo: Promotores deportivos impulsan convivencia y la activación física
El objetivo es recuperar los espacios públicos y convertirlos en puntos de encuentro comunitario
Gracias a la iniciativa del alcalde Javier Díaz González, miles de niñas, niños y jóvenes participan hoy en diversas actividades guiadas por promotoras y promotores deportivos y culturales, quienes trabajan directamente en colonias y espacios públicos para fomentar la actividad física, la convivencia y la participación comunitaria.
“En esta administración buscamos recuperar los espacios públicos y convertirlos en puntos de encuentro para que las y los saltillenses de todas las edades los conviertan en suyos, y que bajo la guía de los promotores deportivos y culturales puedan practicar algún deporte o actividad artística”, destacó el alcalde.
Un ejemplo claro de ello se encuentra en la cancha de la colonia Ojo de Agua, donde niñas, niños y jóvenes asisten a clases de fútbol impartidas por el promotor deportivo Ricardo Duéñez.
Cada tarde, los menores se reúnen en la cancha situada entre las calles Nicolás Régules y Reforma, donde además de aprender fundamentos del deporte, conviven, se divierten y desarrollan habilidades que fortalecen su crecimiento personal.
Estas actividades contribuyen también al cumplimiento de otro de los objetivos del alcalde: promover la reconstrucción del tejido social mediante acciones que fortalezcan la unidad y la interacción positiva entre los ciudadanos.
La cancha de Ojo de Agua no solo ha sido espacio de formación y recreación, sino también sede para recibir equipos de fútbol de otras colonias, dando lugar a torneos amistosos que amplían la convivencia y el intercambio deportivo entre comunidades.
Es importante señalar que este espacio recibió mantenimiento como parte del programa municipal “Colonias al 100”, una estrategia que trabajó durante 21 días con la intervención de 14 dependencias de manera simultánea para mejorar la calidad de vida de las y los vecinos de la colonia Ojo de Agua.
Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso de recuperar y revitalizar espacios públicos, ofrecer alternativas saludables para la juventud y fortalecer la cohesión social en Saltillo.