Saltillo: Promotores deportivos impulsan convivencia y la activación física

Gracias a la iniciativa del alcalde Javier Díaz González, miles de niñas, niños y jóvenes participan hoy en diversas actividades guiadas por promotoras y promotores deportivos y culturales, quienes trabajan directamente en colonias y espacios públicos para fomentar la actividad física, la convivencia y la participación comunitaria.

“En esta administración buscamos recuperar los espacios públicos y convertirlos en puntos de encuentro para que las y los saltillenses de todas las edades los conviertan en suyos, y que bajo la guía de los promotores deportivos y culturales puedan practicar algún deporte o actividad artística”, destacó el alcalde.

TE PUEDE INTERESAR: Rehabilitan plantas potabilizadoras en comunidades rurales de Saltillo

Un ejemplo claro de ello se encuentra en la cancha de la colonia Ojo de Agua, donde niñas, niños y jóvenes asisten a clases de fútbol impartidas por el promotor deportivo Ricardo Duéñez.

Cada tarde, los menores se reúnen en la cancha situada entre las calles Nicolás Régules y Reforma, donde además de aprender fundamentos del deporte, conviven, se divierten y desarrollan habilidades que fortalecen su crecimiento personal.