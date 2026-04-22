$!Llega ‘Colonias al 100’ a Virreyes Obrera; van por intervención integral en dos semanas

El Ayuntamiento de Saltillo activó una nueva jornada del programa “Colonias al 100” en la colonia Virreyes Obrera, donde se desplegará un operativo integral con la participación de 14 dependencias municipales. El objetivo es intervenir el sector en un periodo aproximado de dos semanas con acciones simultáneas en distintos frentes. El alcalde Javier Díaz informó que más de 200 trabajadores municipales estarán involucrados en las labores, que incluyen servicios públicos, atención social, actividades culturales y acciones en materia de seguridad. Señaló que la meta es transformar el entorno urbano y atender directamente las necesidades de la población.

El alcalde dio a conocer que con Colonias al 100 se han atendido más de 66 mil 700 personas con actividades de seguridad, DIF, salud, cultura y deporte, además de realizar acciones como el deshierbe de más de 102 metros lineales de camellones y más de 142 mil metros cuadrados de deshierbe y limpieza de parques y jardines.

El edil destacó que este esquema ha permitido ampliar la cobertura de atención en la ciudad, alcanzando ya 21 colonias intervenidas desde su implementación. “Tan solo el año pasado se trabajó en 18 sectores, mientras que en 2026 se suman zonas como Misión Cerritos, Lomas Verdes Sector 1 y ahora Virreyes Obrera”, expresó. Gabriel Elizondo Pérez, el director del programa Mejora Coahuila, destacó el trabajo en equipo que realizan en Saltillo el gobernador Manolo Jiménez, el alcalde Javier Díaz y los ciudadanos para dejar las colonias al 100 “al puro centavo”.

“Gracias por todo el trabajo que haces al frente del Municipio”, destacó ante las familias de Virreyes Obrera al referirse a Javier Díaz como un alcalde que cumple, resuelve y escucha a la gente. Por su parte, el director de Servicios Públicos, Aníbal Soberón Rodríguez dijo que a través de este programa se logra hacer comunidad y la suma de esfuerzos entre los gobiernos estatal y municipal, aunado al trabajo de los vecinos, se sacan adelante los proyectos que tienen como finalidad mejorar el bienestar de las familias de Saltillo. Autoridades estatales y municipales resaltaron la coordinación institucional como un factor clave para el desarrollo del programa, al tiempo que vecinos del sector reconocieron los resultados y el cumplimiento de compromisos adquiridos para mejorar las condiciones de su colonia.

Publicidad