¡Ya no cobrarán! Dan entrada gratuita a obras de la Compañía Nacional de Teatro en el Fernando Soler

La celebración por el 47 aniversario del Teatro de la Ciudad Fernando Soler será para todos, pues este jueves la Secretaría de Cultura de Coahuila acaba de anunciar que se acaba de eliminar el costo de entrada a las funciones que ofrecerá la Compañía Nacional de Teatro en este evento. Cuando el Patronato de Arte y Cultura de Coahuila A.C. (PARTECO), que actualmente administra el teatro en comodato, anunció la programación de este aniversario, se informó que la entrada tendría un costo de 500 pesos por persona. Días después esto se redujo a 350 pesos.

Ante esta situación se cuestionó un cobro tan elevado para estas funciones, considerando que la CNT, en sus funciones de temporada en Ciudad de México, no suele cobrar más de 150 pesos y cuando acude a los estados, los organismos gestores de dichas visitas en muchas ocasiones ofrecen entrada gratuita, dado que como parte de sus funciones la compañía no cobra honorarios —estos ya se encuentran considerados en su presupuesto anual— y solo se encargan de costear los viáticos. El cobro, que representaría un total de mil 50 pesos por persona para quien deseara ver las tres producciones de esta importante agrupación, llevó a miembros del gremio teatral de Saltillo a solicitar cortesías por medio de un oficio para poder aprovechar esta oportunidad única en Saltillo, no solo de esparcimiento y enriquecimiento, sino también de formación para su área.

Con esta decisión ahora el público general solo tiene que acudir por entradas de cortesía a la taquilla del teatro a partir de este viernes 20 para disfrutar de las obras “Prendidas de las lámparas” el día 22, “Y fuimos héroes” el día 23 y “Los empeños de una casa” el día 26 a las 19:00 horas. De manera extraoficial —aún no se da a conocer en redes sociales ni de la Secretaría de Cultura ni del PARTECO— las personas que ya pagaron por sus boletos pueden pedir un reembolso por medio de la misma plataforma donde las adquirieron.

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