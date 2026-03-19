¡Ya no cobrarán! Dan entrada gratuita a obras de la Compañía Nacional de Teatro en el Fernando Soler

+ Seguir en Seguir en Google
Artes
/ 19 marzo 2026
    ¡Ya no cobrarán! Dan entrada gratuita a obras de la Compañía Nacional de Teatro en el Fernando Soler

La Secretaría de Cultura informó que ahora el público interesado en asistir a estas tres obras de teatro deberá acercarse a la taquilla para obtener pases de cortesía

La celebración por el 47 aniversario del Teatro de la Ciudad Fernando Soler será para todos, pues este jueves la Secretaría de Cultura de Coahuila acaba de anunciar que se acaba de eliminar el costo de entrada a las funciones que ofrecerá la Compañía Nacional de Teatro en este evento.

Cuando el Patronato de Arte y Cultura de Coahuila A.C. (PARTECO), que actualmente administra el teatro en comodato, anunció la programación de este aniversario, se informó que la entrada tendría un costo de 500 pesos por persona. Días después esto se redujo a 350 pesos.

Ante esta situación se cuestionó un cobro tan elevado para estas funciones, considerando que la CNT, en sus funciones de temporada en Ciudad de México, no suele cobrar más de 150 pesos y cuando acude a los estados, los organismos gestores de dichas visitas en muchas ocasiones ofrecen entrada gratuita, dado que como parte de sus funciones la compañía no cobra honorarios —estos ya se encuentran considerados en su presupuesto anual— y solo se encargan de costear los viáticos.

El cobro, que representaría un total de mil 50 pesos por persona para quien deseara ver las tres producciones de esta importante agrupación, llevó a miembros del gremio teatral de Saltillo a solicitar cortesías por medio de un oficio para poder aprovechar esta oportunidad única en Saltillo, no solo de esparcimiento y enriquecimiento, sino también de formación para su área.

Con esta decisión ahora el público general solo tiene que acudir por entradas de cortesía a la taquilla del teatro a partir de este viernes 20 para disfrutar de las obras “Prendidas de las lámparas” el día 22, “Y fuimos héroes” el día 23 y “Los empeños de una casa” el día 26 a las 19:00 horas.

De manera extraoficial —aún no se da a conocer en redes sociales ni de la Secretaría de Cultura ni del PARTECO— las personas que ya pagaron por sus boletos pueden pedir un reembolso por medio de la misma plataforma donde las adquirieron.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Teatro

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

Selección de los editores
México es el principal socio comercial latinoamericano de Alemania, con 2 mil 100 empresas operando y más de 300 mil empleos.

Recibe Claudia Sheinbaum a presidente de Alemania
La zona del enfrentamiento fue bastión durante años de Ismael “El Mayo” Zambada, actualmente preso en Estados Unidos.

Abaten a 11 durante operativo en zona del ‘Mayo’ en Culiacán; detienen a cabecilla
60 elementos activos de la Secretaría de Marina serán capacitados en los Estados Unidos

Semar envía a 60 elementos para capacitación en los Estados Unidos
En la comparecencia ante el Congreso del jueves además de Tulsi Gabbard, también asistieron el director del FBI, Kash Patel y el director de la CIA, John Ratcliffe.

Trump fue advertido sobre el impacto económico que provocaría el ataque a Irán: Tulsi Gabbard
Steve Grove, capellán del Centro Médico del Condado Hennepin, ora en el cuarto de un paciente con COVID-19, el 10 de diciembre de 2021, en Minneapolis.

Estudio revela que más de 150 mil muertes por COVID-19 no se contabilizaron en EU al inicio de la pandemia

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, habla con los medios de comunicación durante una rueda de prensa en el Pentágono, en Washington.

Afirma EU haber destruido la flota de submarinos de Irán y sus puertos militares
Oficiales del ejército observan desde el interior de la base militar de Campo de Mayo mientras los manifestantes sostienen una pancarta cubierta de imágenes de víctimas de la dictadura militar argentina.

Cerca del 50 aniversario del golpe militar, Iglesia argentina llama a no olvidar “esa oscura noche”

Marina retuvo y liberó a Mónica Zambada Niebla en Culiacán; no hay información oficial sobre acusaciones ni motivos del operativo

Reportan la detención y liberación de Mónica Zambada Niebla, hija de ‘El Mayo’ en Sinaloa