Saltillo celebra el ‘Festival de la Salud Mental: Sanando Juntos’
El festival busca sensibilizar y promover el cuidado del bienestar emocional en todas las edades
El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y su esposa, Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, asistieron al “Festival de la Salud Mental: Sanando Juntos”, celebrado en el Biblioparque Sur en el marco del Día Mundial de la Salud Mental con el objetivo de sensibilizar, informar y fomentar el cuidado de la salud mental en todas las edades.
El evento contó con la participación de estudiantes de Conalep, Cobac y la Universidad Carolina, así como de instituciones de educación secundaria de la ciudad, y buscó generar conciencia sobre la importancia de atender la salud mental con la misma prioridad que la física.
“En el tema de la salud mental le entramos con todo, de la mano del gobernador Manolo Jiménez, Inspira Coahuila, el DIF Estatal y el DIF Saltillo que encabeza mi esposa Luly. En esta administración trabajaremos de manera permanente para realizar eventos como este”, señaló el alcalde Díaz González.
El mandatario agregó que la coordinación entre instituciones tiene como finalidad brindar más y mejores oportunidades a niñas, niños y jóvenes.
Por su parte, Luly López Naranjo indicó que el festival incluyó conferencias, talleres, conservatorios y actividades culturales, artísticas, recreativas y educativas, enfocadas en derribar estigmas, fomentar redes de apoyo y promover la corresponsabilidad en el cuidado emocional.
Diferentes universidades se sumaron con dinámicas y talleres, fortaleciendo la vinculación educativa e interinstitucional. Además, el festival incluyó música en vivo, DJs, grupos locales, actividades interactivas, zona de descanso y espacios de promoción de la salud mental.
Entre los asistentes se encontraron Luis Manuel Saldaña, en representación de Inspira Coahuila; Roberto Cárdenas Zavala, director general del DIF Saltillo; Pedro Ortiz Vázquez, coordinador de Vive Libre sin Drogas; Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte; y Gloria Flores Ríos, directora de Salud del DIF Saltillo.
“Aprovechen todos estos servicios que son para ustedes con mucho amor y cariño. Sepan que estamos aquí para ayudarnos y no están solos”, expresó la presidenta honoraria del DIF.
El DIF Coahuila participó con su programa “Vive Libre Sin Drogas”, ofreciendo espacios de reflexión y prevención de adicciones entre jóvenes. Asimismo, la Salud Mental del Estado de Coahuila desarrolló actividades de concientización, reforzando el mensaje de unidad y corresponsabilidad en torno al bienestar emocional.
