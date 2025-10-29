Avanza un 50 por ciento construcción del Centro Comunitario en la colonia Urdiñola de Saltillo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González , recorrió la construcción del Centro Comunitario en la colonia Urdiñola , proyecto que registra un 50 por ciento de avance y que permitirá atender a miles de habitantes de la zona. Para llegar al sitio, Díaz González utilizó la ruta “Aquí Vamos Gratis” , descendiendo a unas cuadras de la obra para acompañar a vecinos y vecinas en la supervisión.

“Es un compromiso que tenemos con las y los vecinos de la colonia Urdiñola y sectores aledaños. En poco tiempo se va a concretar para ofrecerles diversas actividades”, destacó el alcalde durante el recorrido. La Dirección de Infraestructura y Obra Pública informó que el proyecto contempla beneficiar también a residentes de las colonias Provivienda y San Ramón con espacios de recreación, desarrollo social, actividades deportivas, académicas y culturales.

La inversión en este Centro Comunitario asciende a 4.1 millones de pesos y contempla la construcción de un salón de usos múltiples de 183 metros cuadrados, bodega, oficina, cocina, alacena y dos baños. Además, se habilitará una explanada de 150 metros cuadrados para actividades al aire libre, junto con obras complementarias que permitirán el desarrollo integral del espacio.