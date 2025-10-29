Avanza un 50 por ciento construcción del Centro Comunitario en la colonia Urdiñola de Saltillo

Javier Díaz supervisó el avance de la construcción del Centro Comunitario, que contará con espacios para actividades recreativas, culturales, deportivas y sociales, beneficiando a vecinos de la zona y colonias cercanas

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, recorrió la construcción del Centro Comunitario en la colonia Urdiñola, proyecto que registra un 50 por ciento de avance y que permitirá atender a miles de habitantes de la zona. Para llegar al sitio, Díaz González utilizó la ruta “Aquí Vamos Gratis”, descendiendo a unas cuadras de la obra para acompañar a vecinos y vecinas en la supervisión.

$!La obra contará con salón de usos múltiples, explanada para actividades al aire libre, oficina, cocina y baños, con una inversión de 4.1 millones de pesos.
La obra contará con salón de usos múltiples, explanada para actividades al aire libre, oficina, cocina y baños, con una inversión de 4.1 millones de pesos. FOTO: CORTESÍA

“Es un compromiso que tenemos con las y los vecinos de la colonia Urdiñola y sectores aledaños. En poco tiempo se va a concretar para ofrecerles diversas actividades”, destacó el alcalde durante el recorrido. La Dirección de Infraestructura y Obra Pública informó que el proyecto contempla beneficiar también a residentes de las colonias Provivienda y San Ramón con espacios de recreación, desarrollo social, actividades deportivas, académicas y culturales.

La inversión en este Centro Comunitario asciende a 4.1 millones de pesos y contempla la construcción de un salón de usos múltiples de 183 metros cuadrados, bodega, oficina, cocina, alacena y dos baños. Además, se habilitará una explanada de 150 metros cuadrados para actividades al aire libre, junto con obras complementarias que permitirán el desarrollo integral del espacio.

$!El proyecto registra un 50 por ciento de avance y permitirá atender a miles de habitantes de la zona.
El proyecto registra un 50 por ciento de avance y permitirá atender a miles de habitantes de la zona. FOTO: CORTESÍA

Díaz González anunció que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, este año se proyecta la construcción de otro centro comunitario en Saltillo, además de ampliaciones en algunos de los ya existentes. Durante la supervisión en Urdiñola, el alcalde escuchó propuestas y atendió inquietudes de las y los vecinos, reforzando el compromiso de la administración municipal con el desarrollo de espacios comunitarios.

