Posponen Ruta Recreativa ‘Por amor a Saltillo’ por bajas temperaturas

Saltillo
/ 10 enero 2026
    Posponen Ruta Recreativa ‘Por amor a Saltillo’ por bajas temperaturas
    La Ruta Recreativa “Por amor a Saltillo” fue pospuesta debido a las bajas temperaturas provocadas por el frente frío número 27. FOTO: CORTESÍA

La actividad se reanudará el domingo 18 de enero; autoridades de Salud exhortan a evitar actividades al aire libre y a reforzar cuidados ante el frente frío número 27

Con el objetivo de proteger la salud de las familias saltillenses ante las bajas temperaturas que prevalecerán durante las próximas horas en la Región Sureste del Estado, la Ruta Recreativa “Por amor a Saltillo” pospondrá la edición programada para este domingo 11 de enero.

La Dirección de Salud Pública Municipal informó que las actividades se reanudarán el domingo 18 de enero del presente año, una vez que mejoren las condiciones climatológicas y se reduzcan los riesgos asociados al descenso de temperatura.

Asimismo, la dependencia exhortó a la ciudadanía a evitar la realización de actividades al aire libre durante el paso del frente frío número 27 y a abrigarse adecuadamente en caso de ser necesario salir de sus viviendas, con el fin de prevenir enfermedades respiratorias.

Como parte de las recomendaciones, se recordó la importancia de mantener una alimentación adecuada durante la temporada invernal. Rubén Rodríguez Lindsay, titular de Salud Pública Municipal, señaló que es aconsejable consumir alimentos que aporten energía al organismo, como legumbres, papa y cereales integrales, los cuales ayudan al cuerpo a generar y conservar el calor.

Explicó que este tipo de alimentos proporciona energía de manera sostenida, lo que contribuye a mantener estable la temperatura corporal durante periodos prolongados de frío.

Asimismo, recomendó incrementar la ingesta de vitamina C, fundamental para fortalecer el sistema inmunológico. Esta se encuentra de manera natural en frutas como guayaba, mandarina, naranja, limón, toronja y kiwi.

“Con esta alimentación se ayuda a prevenir infecciones respiratorias, se favorece la recuperación y se actúa como antioxidante natural”, agregó el funcionario.

De igual forma, el director de Salud Pública Municipal destacó la importancia de mantener una adecuada hidratación, mediante el consumo de agua simple, infusiones calientes sin azúcar, caldos naturales, sopas, cremas y guisos, lo cual contribuye a mantener hidratadas las vías respiratorias y favorece el buen funcionamiento del sistema inmunológico.

Temas


Frente Frío
Ruta Recreativa

Localizaciones


Saltillo

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

