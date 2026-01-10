Posponen Ruta Recreativa ‘Por amor a Saltillo’ por bajas temperaturas

Con el objetivo de proteger la salud de las familias saltillenses ante las bajas temperaturas que prevalecerán durante las próximas horas en la Región Sureste del Estado, la Ruta Recreativa “Por amor a Saltillo” pospondrá la edición programada para este domingo 11 de enero.

La Dirección de Salud Pública Municipal informó que las actividades se reanudarán el domingo 18 de enero del presente año, una vez que mejoren las condiciones climatológicas y se reduzcan los riesgos asociados al descenso de temperatura.

Asimismo, la dependencia exhortó a la ciudadanía a evitar la realización de actividades al aire libre durante el paso del frente frío número 27 y a abrigarse adecuadamente en caso de ser necesario salir de sus viviendas, con el fin de prevenir enfermedades respiratorias.

Como parte de las recomendaciones, se recordó la importancia de mantener una alimentación adecuada durante la temporada invernal. Rubén Rodríguez Lindsay, titular de Salud Pública Municipal, señaló que es aconsejable consumir alimentos que aporten energía al organismo, como legumbres, papa y cereales integrales, los cuales ayudan al cuerpo a generar y conservar el calor.

Explicó que este tipo de alimentos proporciona energía de manera sostenida, lo que contribuye a mantener estable la temperatura corporal durante periodos prolongados de frío.

Asimismo, recomendó incrementar la ingesta de vitamina C, fundamental para fortalecer el sistema inmunológico. Esta se encuentra de manera natural en frutas como guayaba, mandarina, naranja, limón, toronja y kiwi.

“Con esta alimentación se ayuda a prevenir infecciones respiratorias, se favorece la recuperación y se actúa como antioxidante natural”, agregó el funcionario.

De igual forma, el director de Salud Pública Municipal destacó la importancia de mantener una adecuada hidratación, mediante el consumo de agua simple, infusiones calientes sin azúcar, caldos naturales, sopas, cremas y guisos, lo cual contribuye a mantener hidratadas las vías respiratorias y favorece el buen funcionamiento del sistema inmunológico.