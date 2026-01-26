Alegan ambos conductores tener luz verde tras choque en Saltillo; mujer resulta lesionada

Saltillo
/ 26 enero 2026
    Se verificarían las cámaras de seguridad FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El impacto provocó daños materiales de consideración en ambos vehículos, principalmente en el frente del Chevrolet Spark y el costado derecho del Chevrolet Ónix

Dos automovilistas se atribuyeron mutuamente la responsabilidad tras verse involucrados en un accidente vial ocurrido la tarde de este lunes en el cruce de los bulevares Luis Echeverría Álvarez y José María Lafragua, donde una persona resultó lesionada, en Saltillo.

Minutos antes de las 14:00 horas se registró el percance, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal de Tránsito, así como a una ambulancia de la Cruz Roja, cuyo personal arribó al sitio para brindar atención médica a una mujer.

En el accidente participó un vehículo Chevrolet Ónix, conducido por Marco ¨N¨, de 48 años de edad, quien circulaba por la lateral del periférico con dirección a Mariano Abasolo. Al llegar a Lafragua, realizó una vuelta a la izquierda para incorporarse a dicha vialidad.

El conductor señaló que contaba con la luz verde en la flecha del semáforo. La misma versión fue expresada por Daniel Arturo ¨N¨, de 54 años, quien conducía un Chevrolet Spark y circulaba por la lateral del periférico con dirección a Nazario Ortiz Garza.

El impacto se produjo cuando el frente del Chevrolet Spark colisionó contra el costado derecho del Chevrolet Ónix, lo que provocó que este último girara. Como resultado, la mujer que viajaba como acompañante en el Ónix resultó lesionada, por lo que fue atendida por personal de la Cruz Roja.

Minutos después arribaron representantes de las aseguradoras de ambos vehículos, quienes comenzaron con la verificación de los daños y de lo ocurrido, con el objetivo de llegar a un acuerdo por las afectaciones registradas.

