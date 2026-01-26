$!Alegan ambos conductores tener luz verde tras choque en Saltillo; mujer resulta lesionada

Dos automovilistas se atribuyeron mutuamente la responsabilidad tras verse involucrados en un accidente vial ocurrido la tarde de este lunes en el cruce de los bulevares Luis Echeverría Álvarez y José María Lafragua, donde una persona resultó lesionada, en Saltillo.

Minutos antes de las 14:00 horas se registró el percance, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal de Tránsito, así como a una ambulancia de la Cruz Roja, cuyo personal arribó al sitio para brindar atención médica a una mujer.

