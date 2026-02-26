Alerta BIC Saltillo por intentos de fraude en su proceso de reclutamiento

La empresa BIC en su planta de Saltillo emitió una alerta pública ante reportes de personas ajenas a la organización que están contactando a candidatos desde números telefónicos distintos al oficial, con fines fraudulentos.

De acuerdo con la compañía, estas prácticas buscan engañar a aspirantes bajo el argumento de supuestos procesos de selección o contratación, por lo que exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones.

CONFIRMAN ÚNICO NÚMERO OFICIAL

La firma precisó que el único número autorizado para contactar a candidatos durante su proceso de reclutamiento es el 844 160 86 57.

Asimismo, subrayó que bajo ninguna circunstancia solicita pagos, depósitos, transferencias ni información bancaria como parte de sus procedimientos de selección.

“No pedimos dinero para exámenes médicos, contrataciones ni apartados de vacantes”, reiteró la empresa al aclarar que cualquier solicitud de este tipo constituye un fraude.

ENTREVISTAS SOLO EN INSTALACIONES OFICIALES

BIC Saltillo detalló que las entrevistas laborales se realizan exclusivamente en sus instalaciones —planta— o en puntos de reclutamiento oficiales previamente anunciados a través de sus canales institucionales.

De igual forma, puntualizó que no cita a candidatos en domicilios particulares ni en direcciones distintas a las publicadas formalmente.

La compañía pidió a quienes reciban llamadas o mensajes desde números diferentes al oficial ignorarlos y reportarlos, con el fin de evitar afectaciones económicas y proteger a las personas interesadas en integrarse a su plantilla laboral.