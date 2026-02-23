Alerta Fiscalía por personas que se arrojan a vehículos en Saltillo

La Fiscalía General del Estado en la Región Sureste alertó sobre una conducta reiterada en la que peatones se lanzan intempestivamente a los vehículos en movimiento. Julio Loera, delegado de la dependencia, señaló que esta situación busca replicar sucesos similares ocurridos recientemente en el estado de Nuevo León.

“Hemos identificado al menos 3 en los que existe material videográfico, donde se muestra este tipo de conducta”, explicó el funcionario estatal. Loera detalló que, aunque no representa una cifra alarmante, el fenómeno ha captado la atención de las autoridades por su peligrosidad.

El delegado instó a los automovilistas a conducir con mayor vigilancia para evitar tragedias. “Los que tenemos la oportunidad de conducir un vehículo nos toca andar más alerta... tener todas las precauciones, extremar precauciones más”, subrayó ante los medios de comunicación.

Sobre el deslinde de responsabilidades, Loera aclaró que el conductor no siempre es el culpable legal. “Afortunadamente, como dices, en estos casos ha habido videos en donde se ve la conducta intempestiva del peatón”, mencionó respecto a las pruebas gráficas obtenidas.

El protocolo ante estos hechos implica la apertura de una carpeta de investigación inmediata. “Se abre la carpeta de investigación y, en la mayoría de los casos, se pone a disposición a la persona que conduce”, explicó sobre el procedimiento administrativo que dura 48 horas.

Durante ese periodo, especialistas analizan la escena para determinar la culpabilidad. “Va a ser un perito de tránsito terrestre el que nos ayude a determinar la responsabilidad”, puntualizó el delegado respecto al papel fundamental de la evidencia técnica.

Julio Loera enfatizó que la mejor defensa para un conductor es no huir de la escena del incidente. “Quedarse en el lugar. Eso siempre va a ayudar a atenuar su situación”, recomendó para evitar delitos adicionales como el abandono de persona.

Finalmente, reiteró que la transparencia en la investigación es clave para resolver estos casos. “Si se presenta un caso como este tan lamentable... nada más es cuestión de que nosotros hagamos nuestro trabajo en el tema de las periciales”, concluyó el funcionario.