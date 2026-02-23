Alerta Fiscalía por personas que se arrojan a vehículos en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 23 febrero 2026
    Alerta Fiscalía por personas que se arrojan a vehículos en Saltillo
    La apertura de una carpeta de investigación es inmediata en este tipo de hechos. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Al menos tres casos documentados en video muestran a peatones lanzándose frente a vehículos en movimiento para intentar provocar incidentes viales

La Fiscalía General del Estado en la Región Sureste alertó sobre una conducta reiterada en la que peatones se lanzan intempestivamente a los vehículos en movimiento. Julio Loera, delegado de la dependencia, señaló que esta situación busca replicar sucesos similares ocurridos recientemente en el estado de Nuevo León.

“Hemos identificado al menos 3 en los que existe material videográfico, donde se muestra este tipo de conducta”, explicó el funcionario estatal. Loera detalló que, aunque no representa una cifra alarmante, el fenómeno ha captado la atención de las autoridades por su peligrosidad.

El delegado instó a los automovilistas a conducir con mayor vigilancia para evitar tragedias. “Los que tenemos la oportunidad de conducir un vehículo nos toca andar más alerta... tener todas las precauciones, extremar precauciones más”, subrayó ante los medios de comunicación.

Sobre el deslinde de responsabilidades, Loera aclaró que el conductor no siempre es el culpable legal. “Afortunadamente, como dices, en estos casos ha habido videos en donde se ve la conducta intempestiva del peatón”, mencionó respecto a las pruebas gráficas obtenidas.

El protocolo ante estos hechos implica la apertura de una carpeta de investigación inmediata. “Se abre la carpeta de investigación y, en la mayoría de los casos, se pone a disposición a la persona que conduce”, explicó sobre el procedimiento administrativo que dura 48 horas.

Durante ese periodo, especialistas analizan la escena para determinar la culpabilidad. “Va a ser un perito de tránsito terrestre el que nos ayude a determinar la responsabilidad”, puntualizó el delegado respecto al papel fundamental de la evidencia técnica.

Julio Loera enfatizó que la mejor defensa para un conductor es no huir de la escena del incidente. “Quedarse en el lugar. Eso siempre va a ayudar a atenuar su situación”, recomendó para evitar delitos adicionales como el abandono de persona.

Finalmente, reiteró que la transparencia en la investigación es clave para resolver estos casos. “Si se presenta un caso como este tan lamentable... nada más es cuestión de que nosotros hagamos nuestro trabajo en el tema de las periciales”, concluyó el funcionario.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Vendiendo humo

Vendiendo humo
true

Sin ‘El Mencho’, nuevo frente de guerra
true

POLITICÓN: Descabezan cártel en Jalisco... pero no pueden garantizar la seguridad ciudadana; Coahuila responde con blindaje
Federico Fernández Montañez, Fiscal General del Estado, informó sobre el despliegue de 10 mil elementos para reforzar la seguridad en Coahuila.

Blindan Coahuila con 10 mil efectivos tras operativos federales y tensiones nacionales
El presidente de Estados Unidos llamó a México a reforzar sus acciones contra el narcotráfico tras la violencia registrada después de la muerte de “El Mencho”, líder del CJNG.

Trump pide a México a ’intensificar’ sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas
Combates del boxeo amateur marcaron la definición de finalistas en Saltillo.

Quedan listas las finales del Torneo de Box Auténticos Novatos 2026 en Saltillo
El flujo de petroleros hacia la isla casi ha cesado, dejando las estaciones de servicio vacías y a la nación al borde de una crisis humanitaria y energética sin precedentes.

Un nuevo bloqueo de EU está sofocando a Cuba
La exhibición de BYD en Auto Shanghai 2025, en Shanghái, China, el 23 de abril de 2025.

Las acciones caen. Las ventas se enfrían. ¿Qué pasa en el mercado chino de vehículos eléctricos?