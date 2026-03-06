Alerta Gobierno de Saltillo sobre venta irregular de terrenos rumbo a Rincón de los Pastores

Saltillo
/ 6 marzo 2026
    Muchos de estos terrenos no cuentan con los permisos necesarios para su venta o urbanización. CORTESÍA

La Dirección de Desarrollo Urbano indicó que estos lotes suelen promocionarse a bajo costo, con facilidades de pago y supuestos contratos notariados

El Gobierno Municipal de Saltillo alertó a la ciudadanía sobre la proliferación de ofertas de terrenos a través de redes sociales, especialmente en la zona rumbo a Rincón de los Pastores.

A través de la Dirección de Desarrollo Urbano, se informó que muchas de estas publicaciones promocionan lotes a bajo costo, con facilidades de pago y supuestos contratos notariados, sin contar necesariamente con los permisos requeridos para su venta o urbanización.

La dependencia municipal advirtió que, en numerosos casos, los terrenos carecen de factibilidad de servicios básicos y no cuentan con autorización para su fraccionamiento o lotificación, lo que representa un riesgo para las personas interesadas en adquirirlos.

Ante esta situación, la Dirección de Desarrollo Urbano exhortó a la población a verificar la situación legal de cualquier terreno antes de realizar pagos o firmar contratos, y a acudir a las oficinas municipales para recibir orientación y asesoría confiable.

El Gobierno Municipal reiteró su llamado a los ciudadanos para evitar ser víctimas de engaños y denunciar cualquier irregularidad relacionada con la venta de terrenos, con el objetivo de proteger a la comunidad y garantizar transacciones seguras.

