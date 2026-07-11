Alerta Saltillo por oferta irregular de terrenos en Vistas del Desierto

El Gobierno Municipal de Saltillo exhortó a la ciudadanía a verificar la situación legal de los terrenos antes de realizar cualquier compra, luego de detectar publicaciones en redes sociales donde se ofertan predios en un sector denominado Vistas del Desierto. De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección de Desarrollo Urbano, los lotes se ofrecen únicamente mediante pago de contado. Además, en la propia publicación se señala que aún no pueden ser escriturados por tratarse de una colonia de nueva creación.

Según la dependencia, en el anuncio también se menciona que los terrenos contarían próximamente con servicio de energía eléctrica. Por ello, recomendó conocer las condiciones reales del predio y verificar que cuente con las autorizaciones correspondientes antes de tomar una decisión de compra. La Dirección de Desarrollo Urbano advirtió que adquirir un terreno sin revisar previamente su situación jurídica y urbana puede representar un riesgo para el patrimonio de las familias. Por ese motivo, pidió evitar la entrega de anticipos, pagos o la firma de documentos sin contar con información suficiente sobre el inmueble.

El Ayuntamiento reiteró que las personas interesadas pueden acudir a la Dirección de Desarrollo Urbano para recibir orientación y confirmar que los predios cumplen con la normatividad vigente, con el propósito de prevenir posibles engaños o irregularidades en operaciones de compraventa.