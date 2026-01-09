Saltillo: Rehabilitan espacios públicos en Santa Cristina con brigada municipal

El alcalde Javier Díaz González realizó una visita a la colonia Santa Cristina, ubicada al oriente de la ciudad, donde supervisó los trabajos que lleva a cabo la brigada permanente “Aquí Andamos” y atendió de manera directa las peticiones de las y los vecinos del sector, refrendando su compromiso de mantener un gobierno cercano a la ciudadanía.

Durante el recorrido, el presidente municipal constató las labores de mejora, limpieza y embellecimiento realizadas en la plaza El Tanque, localizada sobre las calles Pino y Santa Cristina, espacio que fue intervenido como parte de las acciones integrales del programa municipal.

“Así como nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas, todos los días andamos cercanos a la gente, trabajando en territorio, porque sabemos el gran compromiso y responsabilidad que tenemos con las y los saltillenses”, expresó Javier Díaz, al destacar la importancia de escuchar y atender directamente las necesidades de la población.

En el lugar, el alcalde dialogó con vecinas y vecinos que se acercaron para plantear diversas solicitudes, mismas que fueron canalizadas de inmediato a las dependencias correspondientes para su seguimiento y atención puntual.