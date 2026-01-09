Saltillo: Rehabilitan espacios públicos en Santa Cristina con brigada municipal

    Saltillo: Rehabilitan espacios públicos en Santa Cristina con brigada municipal
    La brigada realizó labores de mejora, limpieza y embellecimiento del espacio público. FOTO: CORTESÍA

Las acciones se concentraron en la plaza El Tanque, sobre las calles Pino y Santa Cristina

El alcalde Javier Díaz González realizó una visita a la colonia Santa Cristina, ubicada al oriente de la ciudad, donde supervisó los trabajos que lleva a cabo la brigada permanente “Aquí Andamos” y atendió de manera directa las peticiones de las y los vecinos del sector, refrendando su compromiso de mantener un gobierno cercano a la ciudadanía.

Durante el recorrido, el presidente municipal constató las labores de mejora, limpieza y embellecimiento realizadas en la plaza El Tanque, localizada sobre las calles Pino y Santa Cristina, espacio que fue intervenido como parte de las acciones integrales del programa municipal.

“Así como nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas, todos los días andamos cercanos a la gente, trabajando en territorio, porque sabemos el gran compromiso y responsabilidad que tenemos con las y los saltillenses”, expresó Javier Díaz, al destacar la importancia de escuchar y atender directamente las necesidades de la población.

En el lugar, el alcalde dialogó con vecinas y vecinos que se acercaron para plantear diversas solicitudes, mismas que fueron canalizadas de inmediato a las dependencias correspondientes para su seguimiento y atención puntual.

El alcalde atendió personalmente las peticiones de las y los vecinos del sector.
El alcalde atendió personalmente las peticiones de las y los vecinos del sector. FOTO: CORTESÍA

Javier Díaz reconoció el esfuerzo y la dedicación del personal que integra el programa “Aquí Andamos”, el cual recorre de manera permanente las colonias de la ciudad para mejorar espacios públicos y fortalecer el entorno urbano. Asimismo, destacó los trabajos de reforestación realizados en la plaza e hizo un llamado a la comunidad para sumarse al cuidado y riego de los árboles, con el fin de garantizar su conservación.

“El objetivo es que este sea un espacio de recreación, esparcimiento y convivencia entre las familias. Todo esto lo estamos haciendo para brindarles una mejor calidad de vida”, señaló el edil.

Por su parte, Emmanuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, informó que en la plaza se efectuaron labores de limpieza general, desbroce de hierba, barrido de cordón cuneta y banquetas, formación de cajetes, papeleo, poda de árboles, reforestación, arreglo y pintura de juegos infantiles, pintura de cordones cuneta y retiro de basura, acciones que contribuyen a mejorar la imagen urbana y el bienestar de las familias del sector.

