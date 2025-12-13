Alertan por 26 casos de intoxicación por monóxido en Coahuila

Ante la llegada de la temporada invernal y el descenso de las temperaturas, los equipos municipales de Protección Civil han iniciado campañas informativas para exhortar a la población a mantener ventiladas sus viviendas y así prevenir accidentes relacionados con el uso de anafres y calentadores.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal, en Coahuila se ha atendido en clínicas y hospitales a 26 personas por intoxicación por monóxido de carbono.

Del total de pacientes atendidos, 12 son hombres y 14 mujeres. El año pasado, hasta el corte del mes de noviembre, se tenía un registro de 21 casos, por lo que este año la temporada invernal ha iniciado con un repunte en este tipo de incidentes.

Ante esta situación, los equipos municipales de Protección Civil han intensificado pláticas informativas y campañas de sensibilización, principalmente en municipios de la franja fronteriza, donde se registran los descensos más severos de temperatura.