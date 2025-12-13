Alertan por 26 casos de intoxicación por monóxido en Coahuila

Saltillo
/ 13 diciembre 2025
    Alertan por 26 casos de intoxicación por monóxido en Coahuila
    Autoridades recomiendan mantener ventiladas las viviendas para evitar la acumulación de monóxido de carbono. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Protección Civil refuerza campañas para prevenir accidentes por el uso de anafres y calentadores durante el invierno

Ante la llegada de la temporada invernal y el descenso de las temperaturas, los equipos municipales de Protección Civil han iniciado campañas informativas para exhortar a la población a mantener ventiladas sus viviendas y así prevenir accidentes relacionados con el uso de anafres y calentadores.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal, en Coahuila se ha atendido en clínicas y hospitales a 26 personas por intoxicación por monóxido de carbono.

Del total de pacientes atendidos, 12 son hombres y 14 mujeres. El año pasado, hasta el corte del mes de noviembre, se tenía un registro de 21 casos, por lo que este año la temporada invernal ha iniciado con un repunte en este tipo de incidentes.

Ante esta situación, los equipos municipales de Protección Civil han intensificado pláticas informativas y campañas de sensibilización, principalmente en municipios de la franja fronteriza, donde se registran los descensos más severos de temperatura.

$!El mal uso de calentadores incrementa el riesgo de intoxicación.
El mal uso de calentadores incrementa el riesgo de intoxicación. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La temporada de frío inicia a mediados de octubre y concluye a mediados de marzo. Uno de los principales riesgos durante este periodo es la intoxicación por monóxido de carbono, un gas altamente peligroso debido a su toxicidad y a que es incoloro e inodoro.

Por ello, las campañas preventivas están dirigidas especialmente a municipios donde se registran temperaturas por debajo de los cero grados, condiciones que se presentan con mayor frecuencia en los estados del norte del país.

El Gobierno Federal exhorta a la población a extremar precauciones y recomienda no utilizar estufas, hornos de gas ni anafres para calentar el interior de las viviendas. En su lugar, sugiere abrigarse adecuadamente.

Asimismo, pide evitar el uso de aparatos de combustión sin ventilación y, bajo ninguna circunstancia, quemar combustible en espacios cerrados, salvo en cocinas adecuadamente ventiladas.

También se recomienda no encender chimeneas ni calentadores de agua que no cuenten con un tubo de escape hacia el exterior, para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

“Cada año se debe dar mantenimiento al sistema de calefacción, al calentador de agua y a cualquier aparato que funcione con gas, petróleo o carbón, además de mantener siempre ventiladas las áreas del hogar”, señalaron autoridades federales.

En caso de que una vivienda se encuentre en riesgo ante las bajas temperaturas o los efectos de la temporada invernal, se exhorta a la población a acudir a la unidad de Protección Civil más cercana.

Lucía Pérez Paz

