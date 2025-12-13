Policías de Monclova llevan alegría navideña a más de mil niños

MONCLOVA, COAH.- En un ambiente de convivencia, sonrisas y espíritu navideño, elementos de Seguridad Pública de Monclova, con el apoyo de la Policía de Acción y Reacción (PAR), la Policía Civil Coahuila (PCC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), realizaron actividades decembrinas en diversas colonias del municipio, beneficiando a más de mil niñas y niños. Uno de los encuentros se llevó a cabo en el tercer sector de la colonia Praderas del Sur, donde los oficiales convivieron con familias del sector y organizaron dinámicas recreativas para los pequeños, entre ellas la tradicional quiebra de piñatas, que llenó el espacio de risas y entusiasmo.

TE PUEDE INTERESAR: El Rancho de Peña: el territorio que dio origen al Saltillo moderno Durante las jornadas, las corporaciones entregaron bolsitas de dulces, algunos regalos y alimentos. Los menores también disfrutaron de pizzas y jugos, lo que hizo aún más especial la convivencia navideña. En estas actividades estuvieron presentes el director de Seguridad Pública de Monclova, Gabriel Santos, y el regidor Eleuterio López, quienes compartieron momentos con los niños y reiteraron el compromiso de las autoridades de mantener cercanía con la ciudadanía. Las acciones se replicaron en colonias como Praderas del Sur, Óscar Flores Tapia, Misiones, Pedregal de San Ángel, La Rivera, Zona Centro, Miravalle 5 y San Francisco, llevando alegría y unión a decenas de familias.