Policías de Monclova llevan alegría navideña a más de mil niños

Coahuila
/ 13 diciembre 2025
    Familias completas participaron en las convivencias organizadas por Seguridad Pública. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Corporaciones de seguridad realizaron convivencias decembrinas en distintas colonias del municipio

MONCLOVA, COAH.- En un ambiente de convivencia, sonrisas y espíritu navideño, elementos de Seguridad Pública de Monclova, con el apoyo de la Policía de Acción y Reacción (PAR), la Policía Civil Coahuila (PCC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), realizaron actividades decembrinas en diversas colonias del municipio, beneficiando a más de mil niñas y niños.

Uno de los encuentros se llevó a cabo en el tercer sector de la colonia Praderas del Sur, donde los oficiales convivieron con familias del sector y organizaron dinámicas recreativas para los pequeños, entre ellas la tradicional quiebra de piñatas, que llenó el espacio de risas y entusiasmo.

$!Autoridades y policías compartieron alimentos y regalos con los menores.
Autoridades y policías compartieron alimentos y regalos con los menores. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Durante las jornadas, las corporaciones entregaron bolsitas de dulces, algunos regalos y alimentos. Los menores también disfrutaron de pizzas y jugos, lo que hizo aún más especial la convivencia navideña.

En estas actividades estuvieron presentes el director de Seguridad Pública de Monclova, Gabriel Santos, y el regidor Eleuterio López, quienes compartieron momentos con los niños y reiteraron el compromiso de las autoridades de mantener cercanía con la ciudadanía.

Las acciones se replicaron en colonias como Praderas del Sur, Óscar Flores Tapia, Misiones, Pedregal de San Ángel, La Rivera, Zona Centro, Miravalle 5 y San Francisco, llevando alegría y unión a decenas de familias.

$!Elementos policiacos convivieron con niñas y niños durante actividades navideñas en Praderas del Sur
Elementos policiacos convivieron con niñas y niños durante actividades navideñas en Praderas del Sur FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Autoridades destacaron que este tipo de iniciativas buscan no solo brindar momentos de felicidad durante la temporada decembrina, sino también fortalecer la confianza entre la comunidad y las corporaciones de seguridad, promoviendo la convivencia y la paz social.

