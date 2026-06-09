Saltillo: 80% de restaurantes listos para transmitir partidos del Mundial

El dirigente explicó que el 20 por ciento restante podría optar por no ofrecer las transmisiones debido a limitaciones relacionadas con horarios de operación, infraestructura o costos asociados a la contratación de señales autorizadas.

De cara al próximo Mundial de Fútbol, alrededor del 80 por ciento de los restaurantes de Saltillo cuentan con las condiciones necesarias para transmitir los partidos de manera legal a sus clientes, informó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Saltillo, Isidoro García Reyes.

El líder empresarial detalló que las sanciones por transmitir los partidos mediante plataformas de uso doméstico o señales piratas son “drásticas”, alcanzando multas económicas que pueden llegar hasta las 250 mil UMAS por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), lo que equivale a más de 28 millones de pesos aproximadamente.

“Además de la sanción económica del IMPI, está facultado para obtener el aseguramiento de mercancía, la suspensión de actividades comerciales y la clausura de la del establecimiento o punto de distribución”, expuso a VANGUARDIA.

García Reyes manifestó que las empresas Sky e Izzi son las únicas dos compañías que poseen la exclusividad para la transmisión comercial del evento, ofreciendo paquetes especiales para el área de restaurantes cuyos costos varían según el número de mesas de cada negocio.

Los paquetes comerciales van desde los 4 mil 650 pesos por todo el mundial para los locales de menos de cinco mesas, 13 mil 950 pesos para aquellos que tienen entre 6 y 20 mesas, y hasta los 23 mil 250 pesos para los establecimientos que tengan más de 20 mesas.

Agregó que para los restaurantes afiliados a la Canirac se determinó un beneficio del 7 por ciento de descuento mediante un convenio que se logró firmar con las compañías distribuidoras, por lo que actualmente se está bajando la información para que todos los negocios estén al corriente y no corran riesgos.

“Se puede transmitir pantallas en tu restaurant, pero necesitas contar con una señal autorizada. No se puede utilizar plataformas de uso doméstico en restaurant y mucho menos no tener una señal pirata. Eso sí sería muy complicado”, afirmó.

Asimismo, se aclaró que las inspecciones correrán a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y de la Sociedad de Autores y Compositores, quienes vigilarán que no se compartan cuentas personales ni se utilicen decodificadores irregulares o se cobre un acceso exclusivo para ver los partidos.

El presidente del organismo restaurantero recordó que tampoco se permite el uso de las marcas oficiales ni de las mascotas de la FIFA, por lo que los comercios deberán emplear únicamente diseños desarrollados de forma interna para evitar el pago de regalías costosas.

El representante de los restauranteros en la capital de Coahuila externó que el sector lamenta las limitaciones impuestas para el torneo en el país anfitrión, aunque buscan alternativas para incentivar el consumo local mediante la renta de pantallas gigantes, ampliación de sonido y activaciones.

“En un momento dado duele que un evento tan importante a nivel mundial tenga tantas restricciones para el país anfitrión. Lo que se busca en un momento es que la economía se mueva, que sea una opción para nosotros, pero al final del día se lograron esas tarifas, no son las más cómodas, pero al menos es una manera de poder estar en regla”, comentó.

Respecto a la preparación del personal de servicio de cara al inicio de las actividades del mundial, el líder empresarial confirmó que las capacitaciones ya concluyeron en su totalidad tras varios meses de actividades continuas coordinadas con dependencias oficiales.

Los talleres iniciaron desde el año pasado enfocados en el idioma inglés, mientras que en los últimos seis meses se tuvieron actividades con turismo municipal y turismo del estado para instruir a meseros, cocineros y personal hotelero sobre los atributos de la región sureste.