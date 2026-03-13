Alianza UAdeC–Ruba busca fortalecer la preparación profesional de universitarios

La Universidad Autónoma de Coahuila y Ruba, plaza Saltillo, firmaron este viernes un convenio para implementar un programa de educación dual que permitirá a seis estudiantes de la Facultad de Arquitectura aplicar en la práctica los conocimientos adquiridos en el aula y conocer de primera mano los procesos de la industria de la construcción.

El director de la Facultad de Arquitectura, Jesús Alberto Padilla Garza, señaló que esta colaboración representa un paso importante para fortalecer el modelo de educación dual que impulsa la universidad. Explicó que con este convenio Ruba se convierte en la quinta empresa con la que la facultad desarrolla este esquema de formación, el cual busca acercar a los estudiantes al entorno profesional antes de egresar.

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Por su parte, el director de Ruba Plaza Saltillo, Fernando Laredo Martínez, destacó que, por primera vez en la región, la empresa abrirá sus espacios para que los estudiantes participen en proyectos reales y conozcan el funcionamiento de las distintas áreas de la compañía.

Detallo que los jóvenes realizarán rotaciones en departamentos como proyectos, costos, construcción y urbanización, con el objetivo de conocer todo el proceso de desarrollo de vivienda y la cadena de valor de la empresa.