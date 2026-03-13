Alianza UAdeC–Ruba busca fortalecer la preparación profesional de universitarios

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 13 marzo 2026
    Alianza UAdeC–Ruba busca fortalecer la preparación profesional de universitarios
    La Universidad Autónoma de Coahuila y Ruba, plaza Saltillo, firmaron un convenio de educación dual. HOMERO SÁNCHEZ

El convenio permitirá que seis alumnos de la Facultad de Arquitectura tengan estancias dentro de la empresa para fortalecer su formación profesional.

La Universidad Autónoma de Coahuila y Ruba, plaza Saltillo, firmaron este viernes un convenio para implementar un programa de educación dual que permitirá a seis estudiantes de la Facultad de Arquitectura aplicar en la práctica los conocimientos adquiridos en el aula y conocer de primera mano los procesos de la industria de la construcción.

El director de la Facultad de Arquitectura, Jesús Alberto Padilla Garza, señaló que esta colaboración representa un paso importante para fortalecer el modelo de educación dual que impulsa la universidad. Explicó que con este convenio Ruba se convierte en la quinta empresa con la que la facultad desarrolla este esquema de formación, el cual busca acercar a los estudiantes al entorno profesional antes de egresar.

TE PUEDE INTERESAR: Abre UAdeC inscripciones para cursos de idiomas en Saltillo

Por su parte, el director de Ruba Plaza Saltillo, Fernando Laredo Martínez, destacó que, por primera vez en la región, la empresa abrirá sus espacios para que los estudiantes participen en proyectos reales y conozcan el funcionamiento de las distintas áreas de la compañía.

Detallo que los jóvenes realizarán rotaciones en departamentos como proyectos, costos, construcción y urbanización, con el objetivo de conocer todo el proceso de desarrollo de vivienda y la cadena de valor de la empresa.

$!Fernando Laredo Martínez destacó que por primera vez en la región la empresa abrirá sus espacios para estudiantes en proyectos reales.
Fernando Laredo Martínez destacó que por primera vez en la región la empresa abrirá sus espacios para estudiantes en proyectos reales. HOMERO SÁNCHEZ

“En Ruba reiteramos nuestro compromiso con la educación con el desarrollo del talento joven y con la construcción de comunidades que generan bienestar para nuestras familias.” afirmó.

Pro su parte, el rector de la universidad, Octavio Pimentel, señaló que el objetivo de estos programas es que los estudiantes adquieran experiencia profesional antes de concluir sus estudios.

$!La alianza entre universidad y empresa fortalece la formación profesional y facilita la inserción laboral de los estudiantes.
La alianza entre universidad y empresa fortalece la formación profesional y facilita la inserción laboral de los estudiantes. HOMERO SÁNCHEZ

TE PUEDE INTERESAR: Convoca UAdeC a seminario sobre economía regional

Indicó que el modelo de educación dual permite a los alumnos salir del entorno exclusivamente académico y enfrentarse a las condiciones reales del campo laboral, lo que fortalece su preparación y facilita su inserción en el mercado de trabajo.

Además, destacó que este tipo de alianzas entre la universidad y el sector productivo contribuyen a mejorar la formación profesional y a generar talento acorde con las necesidades de la industria.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Arquitectura
Educación
Empresas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La táctica de siempre

La táctica de siempre
true

Reforma electoral: Tras revés, Morena alista patada a sus aliados y opositores
true

POLITICÓN: Plan B de Sheinbaum, entre alertas de expertos y el ‘cobro de factura’
Varios tractocamiones fueron colocados sobre la vialidad para impedir el paso.

Bloquean transportistas retorno en la Saltillo-Monterrey

Esto, ya que el líder de Irán, Mojtaba Jamenei, dijo que el Estrecho de Ormuz deberá permanecer cerrado y advirtió que todas las bases de E.U. en la región serán cerradas.

Prevé la EIA recorte de 8 millones de barriles diarios por guerra en Medio Oriente
Julio Rodríguez, jugador de Halcones de Saltillo, ingresó en el segundo tiempo ante un combinado de la Liga Premier FMF.

De Saltillo a la Selección: Julio Rodríguez suma minutos con el selectivo de la Liga TDP
Scott Bessent declaró el jueves 12 de marzo que Rusia no se beneficiaría significativamente del levantamiento de las sanciones, pero reconoció que sí obtendría algún beneficio financiero.

Trump retira las sanciones a Rusia en medio del bloqueo de petróleo de Irán
A finales de julio, un agente del FBI solicitó a sus colegas que comenzaran una tarea delicada relacionada con Jeffrey Epstein, enumerando los nombres de 14 hombres prominentes, con el presidente Trump a la cabeza.

La falta de registros sobre Trump en los archivos Epstein evidencia fallos en su manejo