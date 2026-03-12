Abre UAdeC inscripciones para cursos de idiomas en Saltillo

Saltillo
/ 12 marzo 2026
    Abre UAdeC inscripciones para cursos de idiomas en Saltillo
    Los cursos podrán tomarse en la modalidad sabatina, o bien entre semana de lunes a viernes. CORTESÍA
Sarah Estrada
por Sarah Estrada

TEMAS


Cursos
Educación
Idiomas

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


UAdeC

El Centro de Idiomas ofrece programas entre semana y sabatinos en nueve lenguas, entre ellas inglés, francés, alemán, japonés y chino mandarín

El Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) abrió el proceso de inscripción para sus cursos de idiomas en Saltillo, dirigidos a niños, adolescentes y adultos interesados en aprender o reforzar una lengua extranjera.

De acuerdo con el director del centro, Hernán Valdés, el registro para los cursos entre semana estará disponible del 12 al 17 de marzo, mientras que las inscripciones para los cursos sabatinos se realizarán el 11 y 12 de mayo.

TE PUEDE INTERESAR: Convoca UAdeC a seminario sobre economía regional

Entre los idiomas que se imparten se encuentran inglés, alemán, francés, italiano, japonés, coreano, chino mandarín, portugués y español para extranjeros.

Los cursos entre semana se desarrollarán del 19 de marzo al 1 de junio. Para niños y adolescentes, las clases serán de lunes a jueves de 16:00 a 18:00 horas, con un costo de 915 pesos.

En el caso de adultos, habrá horarios matutinos y vespertinos, con sesiones desde las 7:00 hasta las 21:00 horas, dependiendo del grupo. El costo será de 1,560 pesos para externos y 1,352 pesos para egresados de la UAdeC con credencial.

Para idiomas como francés, alemán, italiano, japonés, chino mandarín, coreano y español para extranjeros, las clases se impartirán dos días por semana en horario de 19:00 a 21:30 horas.

En cuanto a los cursos sabatinos, estos iniciarán el 16 de mayo y concluirán el 22 de agosto. Para niños y adolescentes el horario será de 9:00 a 13:00 horas, mientras que para adultos se ofrecerán de 9:00 a 14:00 horas.

Valdés explicó que las personas externas y los menores de nuevo ingreso deberán realizar un pre registro en la página siia.uadec.mx, mientras que estudiantes y egresados de la universidad podrán completar el trámite con su matrícula en el mismo portal o directamente en el Centro de Idiomas.

Además de los cursos en su sede principal, el Centro de Idiomas mantiene extensiones en distintas dependencias universitarias, como el Instituto Miguel Ángel Rodríguez Calderón (IMARC) en Ramos Arizpe, la Facultad de Ciencias Sociales en el Centro Histórico, el Instituto de Lenguas Extranjeras en el sur de la ciudad y la Facultad de Mercadotecnia en Camporredondo.

$!Además del propio edificio de Idiomas, la UAdeC cuenta con otros espacios dondetambién se imparten los cursos.
Además del propio edificio de Idiomas, la UAdeC cuenta con otros espacios dondetambién se imparten los cursos. CORTESÍA

El director agregó que el centro también ofrece servicios de traducción, aplicación del examen TOEFL y cursos especializados para empresas del sector industrial, además de proyectar la apertura de nuevas sedes en los sectores oriente y poniente de Saltillo.

Las personas interesadas pueden solicitar información al (844) 416 50 83, enviar mensaje por WhatsApp al (844) 675 85 44 o acudir al Centro de Idiomas ubicado en Hidalgo y Salvador González Lobo, en la colonia República Oriente.

LIGAS PARA AMBOS CURSOS:

CURSO ENTRE SEMANA

CURSO SABATINO

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

