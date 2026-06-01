Alimentación para astronautas; siembra Coecyt vocación científica entre niñas y niños de Saltillo

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Saltillo
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    Alimentación para astronautas; siembra Coecyt vocación científica entre niñas y niños de Saltillo
    La Dra. Gabriela Ramos Clamont Montfort compartió conocimientos sobre nutrición espacial y conservación de alimentos con alumnas y alumnos de Saltillo. CORTESÍA

Convierte Coecyt las aulas de escuelas primarias en laboratorios de exploración espacial

Con el propósito de despertar el interés por la ciencia y fomentar vocaciones en áreas estratégicas del conocimiento, decenas de estudiantes de Primaria, en Saltillo, participaron en la jornada educativa “Alimentación para los Astronautas”, una experiencia que acercó a las nuevas generaciones al fascinante mundo de la exploración espacial.

La actividad fue impartida por la Dra. Gabriela Ramos Clamont Montfort y organizada por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Coecyt), en coordinación con las Redes de Innovación Cooperativa, como parte de las “Jornadas de CTI con la Sociedad 2026”, iniciativa que busca fortalecer la cultura científica entre niñas, niños y jóvenes de Coahuila.

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Las sesiones se desarrollaron los días 19, 21 y 22 de mayo en la Escuela Coahuila, la Escuela Primaria “Víctor M. Vega González” turno matutino y la Escuela Primaria “General Lucio Blanco”, donde alumnos de quinto y sexto grado participaron en dinámicas diseñadas para comprender algunos de los desafíos que enfrentan los seres humanos durante las misiones espaciales.

$!Estudiantes de primaria participaron en la jornada “Alimentación para los Astronautas”, donde conocieron cómo se preparan los alimentos para las misiones espaciales.
Estudiantes de primaria participaron en la jornada “Alimentación para los Astronautas”, donde conocieron cómo se preparan los alimentos para las misiones espaciales. CORTESÍA

CIENCIA APLICADA MÁS ALLÁ DE LA TIERRA

Durante las jornadas, los estudiantes conocieron cómo se diseñan y preparan los alimentos que consumen los astronautas en el espacio, así como los procesos tecnológicos que permiten conservarlos durante largos periodos sin perder sus propiedades nutricionales.

Uno de los temas que despertó mayor interés fue la liofilización, técnica utilizada por las agencias espaciales para deshidratar alimentos mediante congelación y vacío, lo que facilita su almacenamiento y transporte en condiciones extremas.

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A través de explicaciones, ejemplos prácticos y actividades interactivas, las y los participantes descubrieron cómo disciplinas como la química, la biología, la ingeniería y la tecnología convergen para hacer posibles los viajes espaciales.

$!Niñas y niños aprendieron sobre la liofilización, una tecnología utilizada para preservar productos destinados a viajes fuera de la Tierra.
Niñas y niños aprendieron sobre la liofilización, una tecnología utilizada para preservar productos destinados a viajes fuera de la Tierra. CORTESÍA

Los organizadores destacaron que este tipo de encuentros permiten que la niñez se aproxime al conocimiento científico de manera accesible, estimulando la curiosidad, el pensamiento crítico y el interés por carreras vinculadas con la innovación y el desarrollo tecnológico.

Con iniciativas como ésta, Coecyt continúa impulsando espacios de divulgación que acercan la ciencia a las aulas y contribuyen a la formación de futuras generaciones de investigadores, científicas e innovadores en Coahuila.

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