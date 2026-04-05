Coecyt abrirá campamento de ciencia para más de 100 niños en Saltillo

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Coahuila
/ 5 abril 2026
    Coecyt abrirá campamento de ciencia para más de 100 niños en Saltillo
    Contenidos buscan acercar a los menores al conocimiento científico de forma práctica REDES SOCIALES

El Club de Ciencias iniciará este lunes con talleres gratuitos enfocados en robótica, agroindustria y áreas STEM

El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila arrancará este lunes el Club de Ciencias, un campamento de pascua gratuito que por primera vez se realiza en 2026 y que prevé atender a más de 100 niños y adolescentes durante la segunda semana del periodo vacacional de semana santa.

De acuerdo con el director general del organismo, Mario Valdés, la convocatoria fue cerrada hace aproximadamente dos semanas tras una alta demanda por parte de las familias interesadas en inscribir a sus hijos en las actividades.

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El programa contempla talleres en áreas como robótica, agroindustria y contenidos relacionados con el enfoque STEM, diseñados para acercar a los menores al conocimiento científico de forma práctica.

Las actividades se llevarán a cabo en el Laboratorio de Sustentabilidad ubicado en las instalaciones del Consejo, dentro del Centro Metropolitano de Saltillo. Según lo previsto, se organizarán entre tres y cuatro talleres por día, con grupos de alrededor de 20 participantes, lo que permitirá atender entre 120 y 140 menores diariamente.

Valdés indicó que uno de los objetivos principales es incentivar el interés de niñas, niños y adolescentes en la ciencia desde edades tempranas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coecyt-coahuila-opera-sin-recursos-federales-desde-2017-NN19727497

“Lo que buscamos con ellos es precisamente motivarlos y que también se encaminen a ver qué es lo que les gustaría estudiar”, explicó.

Añadió que este tipo de actividades permite a los niños ampliar en un futuro su panorama sobre opciones académicas y profesionales, al tener un primer acercamiento con disciplinas científicas y tecnológicas.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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