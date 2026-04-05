Coecyt abrirá campamento de ciencia para más de 100 niños en Saltillo

El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila arrancará este lunes el Club de Ciencias, un campamento de pascua gratuito que por primera vez se realiza en 2026 y que prevé atender a más de 100 niños y adolescentes durante la segunda semana del periodo vacacional de semana santa. De acuerdo con el director general del organismo, Mario Valdés, la convocatoria fue cerrada hace aproximadamente dos semanas tras una alta demanda por parte de las familias interesadas en inscribir a sus hijos en las actividades.

El programa contempla talleres en áreas como robótica, agroindustria y contenidos relacionados con el enfoque STEM, diseñados para acercar a los menores al conocimiento científico de forma práctica. Las actividades se llevarán a cabo en el Laboratorio de Sustentabilidad ubicado en las instalaciones del Consejo, dentro del Centro Metropolitano de Saltillo. Según lo previsto, se organizarán entre tres y cuatro talleres por día, con grupos de alrededor de 20 participantes, lo que permitirá atender entre 120 y 140 menores diariamente. Valdés indicó que uno de los objetivos principales es incentivar el interés de niñas, niños y adolescentes en la ciencia desde edades tempranas.

“Lo que buscamos con ellos es precisamente motivarlos y que también se encaminen a ver qué es lo que les gustaría estudiar”, explicó. Añadió que este tipo de actividades permite a los niños ampliar en un futuro su panorama sobre opciones académicas y profesionales, al tener un primer acercamiento con disciplinas científicas y tecnológicas.

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