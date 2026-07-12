Alista Saltillo dos semanas de cultura, música y fútbol con FUTFEST y FINA

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    Alista Saltillo dos semanas de cultura, música y fútbol con FUTFEST y FINA
    La cartelera incluye actividades para todas las edades, como conciertos, teatro, danza, cine, literatura, exposiciones y eventos deportivos. CORTESÍA

El Gobierno Municipal invita a las y los saltillenses a participar en las actividades culturales

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, invitó a las familias de la capital coahuilense a aprovechar la amplia oferta de actividades culturales, deportivas y de entretenimiento que ofrecerá la ciudad durante las próximas semanas con la recta final del FUTFEST Saltillo 2026 y la programación del Festival Internacional de las Artes Saltillo (FINA) 2026, eventos que además enmarcan los festejos por el 449 aniversario de la fundación de la ciudad.

El Presidente Municipal destacó que Saltillo vive una temporada de intensa actividad con eventos para públicos de todas las edades, que incluyen las semifinales y la gran final del torneo de fútbol, conciertos, teatro, danza, literatura, cine, exposiciones, talleres, música y actividades familiares distribuidas en distintos espacios de la ciudad.

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“Queremos que las familias saltillenses disfruten de todos estos eventos que hemos preparado para celebrar juntos a nuestra ciudad. Tenemos una gran cartelera para todos los gustos y todas las edades, con actividades que fortalecen la convivencia y nos permiten seguir disfrutando de Saltillo”, expresó.

En el Biblioparque Norte, el FUTFEST Saltillo 2026 se encuentra en su etapa final y transmitirá las semifinales entre Francia y España el 14 de julio, así como el duelo entre Inglaterra y Argentina el 15 de julio. La gran final se celebrará el domingo 19 de julio, acompañada de conciertos y diversas actividades recreativas para las familias asistentes.

Como parte del programa musical, el viernes 17 de julio se presentarán Los Invasores de Nuevo León; el sábado 18 será el turno de Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, mientras que el domingo 19 cerrarán las actividades Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey.

Además, el Gobierno Municipal mantiene promociones para que más familias disfruten de los juegos mecánicos instalados en el recinto. Los lunes y martes estará disponible la Pulsera Mágica, con un costo de 300 pesos para acceso ilimitado a la mayoría de las atracciones participantes, mientras que los miércoles continuará la promoción de dos por uno en todos los juegos mecánicos.

Paralelamente, el Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026 continuará con una intensa agenda cultural que contempla actividades en museos, centros culturales, parques, plazas y teatros.

La programación incluye talleres de poesía, cómic y cultura; conferencias sobre inteligencia artificial; lecturas de poesía en braille y lengua de señas mexicana; exposiciones de pintura y escultura; proyecciones cinematográficas; conciertos de música clásica, rock, electrónica y tributos musicales; espectáculos de ballet, ópera y teatro musical, además de encuentros literarios con destacados escritores.

Entre los eventos sobresalen el concierto de la Orquesta Metropolitana de Saltillo bajo la dirección de Natalia Riazanova; la Gala Internacional de Ballet 2026; la presentación de la ópera Carmen de Georges Bizet; el musical Cats de Andrew Lloyd Webber; el videomapping Saltillo 449 en la Catedral de Santiago Apóstol y la conversación del escritor Juan Villoro con Jesús Cervantes sobre fútbol y literatura.

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Asimismo, el festival ofrecerá actividades dirigidas a públicos específicos como el K Pop Fest, Saltillo Electrónico, La Ruta Más Creativa de arte urbano, la Noche Virreinal en Paseo Capital y la LXXXVI Reunión Ordinaria de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila.

Javier Díaz González informó que las actividades culminarán con los festejos por el 449 aniversario de la fundación de Saltillo, que iniciarán el viernes 24 de julio con la Sesión Solemne de Cabildo y una celebración popular en el Parque Mirador con música en vivo, baile y presentaciones de La Wazzanga Music Live, Mariachi Sol de América, Karime Altamirano y Los Faros del Norte.

$!Cartelera busca fortalecer la convivencia familiar y promover el acceso a la cultura, afirma el Alcalde Javier Díaz.
Cartelera busca fortalecer la convivencia familiar y promover el acceso a la cultura, afirma el Alcalde Javier Díaz. CORTESÍA

El sábado 25 de julio continuarán las actividades con la tradicional ofrenda floral en la Parroquia del Santísimo Cristo del Ojo de Agua, el recorrido hacia la Plaza Nueva Tlaxcala, la Guardia de Honor y la entrega de la Presea Saltillo.

Como broche de oro del Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026, la cantante internacional Filippa Giordano presentará su “Incanto Tour 2026” en el Auditorio del Parque Las Maravillas, concierto que marcará el cierre de las actividades culturales y conmemorativas organizadas por el Gobierno Municipal para celebrar un nuevo aniversario de la ciudad.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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