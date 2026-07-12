Alista Saltillo dos semanas de cultura, música y fútbol con FUTFEST y FINA

El Presidente Municipal destacó que Saltillo vive una temporada de intensa actividad con eventos para públicos de todas las edades, que incluyen las semifinales y la gran final del torneo de fútbol, conciertos, teatro, danza, literatura, cine, exposiciones, talleres, música y actividades familiares distribuidas en distintos espacios de la ciudad.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González , invitó a las familias de la capital coahuilense a aprovechar la amplia oferta de actividades culturales, deportivas y de entretenimiento que ofrecerá la ciudad durante las próximas semanas con la recta final del FUTFEST Saltillo 2026 y la programación del Festival Internacional de las Artes Saltillo (FINA) 2026, eventos que además enmarcan los festejos por el 449 aniversario de la fundación de la ciudad.

“Queremos que las familias saltillenses disfruten de todos estos eventos que hemos preparado para celebrar juntos a nuestra ciudad. Tenemos una gran cartelera para todos los gustos y todas las edades, con actividades que fortalecen la convivencia y nos permiten seguir disfrutando de Saltillo”, expresó.

En el Biblioparque Norte, el FUTFEST Saltillo 2026 se encuentra en su etapa final y transmitirá las semifinales entre Francia y España el 14 de julio, así como el duelo entre Inglaterra y Argentina el 15 de julio. La gran final se celebrará el domingo 19 de julio, acompañada de conciertos y diversas actividades recreativas para las familias asistentes.

Como parte del programa musical, el viernes 17 de julio se presentarán Los Invasores de Nuevo León; el sábado 18 será el turno de Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, mientras que el domingo 19 cerrarán las actividades Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey.

Además, el Gobierno Municipal mantiene promociones para que más familias disfruten de los juegos mecánicos instalados en el recinto. Los lunes y martes estará disponible la Pulsera Mágica, con un costo de 300 pesos para acceso ilimitado a la mayoría de las atracciones participantes, mientras que los miércoles continuará la promoción de dos por uno en todos los juegos mecánicos.

Paralelamente, el Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026 continuará con una intensa agenda cultural que contempla actividades en museos, centros culturales, parques, plazas y teatros.

La programación incluye talleres de poesía, cómic y cultura; conferencias sobre inteligencia artificial; lecturas de poesía en braille y lengua de señas mexicana; exposiciones de pintura y escultura; proyecciones cinematográficas; conciertos de música clásica, rock, electrónica y tributos musicales; espectáculos de ballet, ópera y teatro musical, además de encuentros literarios con destacados escritores.

Entre los eventos sobresalen el concierto de la Orquesta Metropolitana de Saltillo bajo la dirección de Natalia Riazanova; la Gala Internacional de Ballet 2026; la presentación de la ópera Carmen de Georges Bizet; el musical Cats de Andrew Lloyd Webber; el videomapping Saltillo 449 en la Catedral de Santiago Apóstol y la conversación del escritor Juan Villoro con Jesús Cervantes sobre fútbol y literatura.