Alista UAdeC festivales, altares y concursos por el Día de Muertos

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) prepara una serie de festivales, exposiciones, concursos de catrinas y altares de muertos organizados por la comunidad universitaria, con el fin de preservar las tradiciones y mantener vivas las expresiones culturales en torno a esta celebración. Como parte de la programación, la Facultad de Ciencias de la Comunicación invita a participar en el altar colectivo “Pericos: vuelo eterno”, una iniciativa del Festival de la Muerte Dr. Jesús Salas Cortés que busca honrar a quienes formaron parte de su comunidad. El altar se instalará el 3 de noviembre en sus instalaciones.

Las personas interesadas en donar fotografías de compañeros, familiares o amistades vinculadas a la universidad pueden entregarlas en la Oficina de Medios, con Juan Alberto Pérez, de Promoción Cultural, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. Los materiales serán devueltos después del evento. Esta misma facultad prepara el festival “Memorias del Desierto” para noviembre, un encuentro que reunirá arte, mercadito, altar de muertos y música.

En la Unidad Norte, la Escuela Superior de Ingeniería “Lic. Adolfo López Mateos” realizará actividades del 26 al 29 de octubre con el armado y la exposición del Altar Único en la cafetería. El 28 de octubre se invita a la comunidad estudiantil a asistir caracterizada y, el 29 de octubre, a participar en el Desfile de Catrines organizado por el Municipio a las 18:00 horas en la Plaza de la Chimenea; el registro es en la Secretaría Administrativa.

El Instituto de Lenguas Extranjeras, con el apoyo de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, invita al público a “Calavaria 2026”, una celebración con arte, música y tradición que incluye un cementerio de artistas, altar de muertos, pasarela de catrinas, exposición plástica y números artísticos. La cita es el jueves 29 de octubre a las 19:00 horas. La Escuela Luis Donaldo Colosio Murrieta se sumará con su Concurso de Catrinas y Catrines 2026 el jueves 29 de octubre a las 9:00 horas, mientras que la Infoteca del Campus Arteaga albergó el Festival de Flores y Calaveras, bajo el lema “Las almas no mueren, migran”, con la presentación de Americanto y el taller de cartonería “Catrinas Monarcas”.

La Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González” celebrará su Festival de Muertos el viernes 30 de octubre a las 17:00 horas con actividades abiertas a las familias, incluyendo un altar comunitario y el Camino de las Almas. Además, realizará un Concurso de Catrín y Catrina Talavérica exclusivo para sus estudiantes, inspirado en la elegancia de la talavera.

La Facultad de Artes Plásticas inaugurará un Altar de Muertos el 29 de octubre a las 17:00 horas en la Facultad de Ciencias Sociales, en el Centro Histórico, con concurso de catrinas a las 17:30 y de calaveras literarias a las 18:00 horas. En la Unidad Laguna, la Escuela de Ciencias de la Comunidad elaborará un altar dedicado a José Eduardo Reyes Argumaniz (Don Chepe), el cual se expondrá el 30 de octubre. Alumnos de la Preparatoria Venustiano Carranza (PVC) invitan a su Exposición de Obras de Día de Muertos; la recepción es del 22 al 26 de octubre en el cubículo 14 y la muestra abrirá del 29 de octubre al 3 de noviembre.

El Instituto Manuel Muñoz Olivares (IMMO) invita el 30 de octubre a las 11:00 horas a su festival “Tradición que nos une, memoria que nos da vida”, con un altar tradicional, calaveritas literarias y la representación de un panteón mexicano. A las actividades se suman la Escuela de Artes Escénicas y Gestión Cultural, la Facultad de Administración Fiscal y Financiera (FAFF) y la Escuela de Administración San Pedro.