Alista UAdeC festivales, altares y concursos por el Día de Muertos

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    Alista UAdeC festivales, altares y concursos por el Día de Muertos
    La Facultad de Ciencias de la Comunicación prepara el festival “Memorias del Desierto” para noviembre. CORTESÍA

Las facultades y escuelas de la máxima casa de estudios preparan actividades culturales que se extenderán hasta el 3 de noviembre

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) prepara una serie de festivales, exposiciones, concursos de catrinas y altares de muertos organizados por la comunidad universitaria, con el fin de preservar las tradiciones y mantener vivas las expresiones culturales en torno a esta celebración.

Como parte de la programación, la Facultad de Ciencias de la Comunicación invita a participar en el altar colectivo “Pericos: vuelo eterno”, una iniciativa del Festival de la Muerte Dr. Jesús Salas Cortés que busca honrar a quienes formaron parte de su comunidad. El altar se instalará el 3 de noviembre en sus instalaciones.

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Las personas interesadas en donar fotografías de compañeros, familiares o amistades vinculadas a la universidad pueden entregarlas en la Oficina de Medios, con Juan Alberto Pérez, de Promoción Cultural, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. Los materiales serán devueltos después del evento. Esta misma facultad prepara el festival “Memorias del Desierto” para noviembre, un encuentro que reunirá arte, mercadito, altar de muertos y música.

$!El Instituto de Lenguas Extranjeras realizará “Calavaria 2026” el 29 de octubre a las 19:00 horas.
El Instituto de Lenguas Extranjeras realizará “Calavaria 2026” el 29 de octubre a las 19:00 horas. CORTESÍA

En la Unidad Norte, la Escuela Superior de Ingeniería “Lic. Adolfo López Mateos” realizará actividades del 26 al 29 de octubre con el armado y la exposición del Altar Único en la cafetería. El 28 de octubre se invita a la comunidad estudiantil a asistir caracterizada y, el 29 de octubre, a participar en el Desfile de Catrines organizado por el Municipio a las 18:00 horas en la Plaza de la Chimenea; el registro es en la Secretaría Administrativa.

$!El Instituto Manuel Muñoz Olivares invita a su festival el 30 de octubre con altar y calaveritas literarias.
El Instituto Manuel Muñoz Olivares invita a su festival el 30 de octubre con altar y calaveritas literarias. CORTESÍA

El Instituto de Lenguas Extranjeras, con el apoyo de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, invita al público a “Calavaria 2026”, una celebración con arte, música y tradición que incluye un cementerio de artistas, altar de muertos, pasarela de catrinas, exposición plástica y números artísticos. La cita es el jueves 29 de octubre a las 19:00 horas.

La Escuela Luis Donaldo Colosio Murrieta se sumará con su Concurso de Catrinas y Catrines 2026 el jueves 29 de octubre a las 9:00 horas, mientras que la Infoteca del Campus Arteaga albergó el Festival de Flores y Calaveras, bajo el lema “Las almas no mueren, migran”, con la presentación de Americanto y el taller de cartonería “Catrinas Monarcas”.

$!El Campus Arteaga es sede del Festival de Flores y Calaveras, dedicado a Diego Rivera.
El Campus Arteaga es sede del Festival de Flores y Calaveras, dedicado a Diego Rivera. CORTESÍA

La Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González” celebrará su Festival de Muertos el viernes 30 de octubre a las 17:00 horas con actividades abiertas a las familias, incluyendo un altar comunitario y el Camino de las Almas. Además, realizará un Concurso de Catrín y Catrina Talavérica exclusivo para sus estudiantes, inspirado en la elegancia de la talavera.

$!La Preparatoria Venustiano Carranza abrirá su exposición de obras del 29 de octubre al 3 de noviembre.
La Preparatoria Venustiano Carranza abrirá su exposición de obras del 29 de octubre al 3 de noviembre. CORTESÍA

La Facultad de Artes Plásticas inaugurará un Altar de Muertos el 29 de octubre a las 17:00 horas en la Facultad de Ciencias Sociales, en el Centro Histórico, con concurso de catrinas a las 17:30 y de calaveras literarias a las 18:00 horas. En la Unidad Laguna, la Escuela de Ciencias de la Comunidad elaborará un altar dedicado a José Eduardo Reyes Argumaniz (Don Chepe), el cual se expondrá el 30 de octubre.

Alumnos de la Preparatoria Venustiano Carranza (PVC) invitan a su Exposición de Obras de Día de Muertos; la recepción es del 22 al 26 de octubre en el cubículo 14 y la muestra abrirá del 29 de octubre al 3 de noviembre.

$!La Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González” realizará su concurso inspirado en la talavera.
La Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González” realizará su concurso inspirado en la talavera. CORTESÍA

El Instituto Manuel Muñoz Olivares (IMMO) invita el 30 de octubre a las 11:00 horas a su festival “Tradición que nos une, memoria que nos da vida”, con un altar tradicional, calaveritas literarias y la representación de un panteón mexicano. A las actividades se suman la Escuela de Artes Escénicas y Gestión Cultural, la Facultad de Administración Fiscal y Financiera (FAFF) y la Escuela de Administración San Pedro.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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