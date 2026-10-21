Alistan en Saltillo el Magno Altar de Muertos con escultura de 4 toneladas

La organización del Magno Altar de Muertos 2026 en Saltillo hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a la construcción de esta ofrenda comunitaria, que este año ampliará su recorrido en el Parque Las Maravillas y ofrecerá una cartelera artística y gastronómica para toda la familia. Ivonne Mónica Orozco Matus, directora general de Las Delicias de Mi General, destacó que la iniciativa ciudadana busca superar las expectativas. “La energía que se maneja dentro del altar es de verdad sumamente maravillosa, justamente porque se junta la generosidad, la espiritualidad, el ritual y el compañerismo”, expresó la organizadora.

El montaje, que supera los 5 mil metros de instalación artística, extenderá su recorrido este año hasta la fuente principal del parque. La exhibición estará abierta al público del 31 de octubre al 2 de noviembre, en un horario de 17:00 a 24:00 horas, con entrada libre. DEVELAN ESCULTURA MONUMENTAL Uno de los principales atractivos será la develación de una escultura monumental creada por el taller Palú, proveniente del municipio invitado de Torreón, la cual combina geometría y ciencia. La pieza tiene un peso de 4 toneladas y una altura de 4.20 metros. Además, el evento incluirá la muestra “Cráneos del Desierto” del maestro Francisco Corpus.

El ámbito gastronómico tendrá un papel central a través de una muestra especializada que rinde homenaje a los cocineros populares. “Tenemos un área donde ponemos muy en alto la cocina de calle, la cocina de las personas que no tienen lugares establecidos; se le da mucho lugar a la cocina de Día de Muertos”, subrayó Orozco Matus. En el aspecto musical, la cartelera contempla la participación de Claudia Gutiérrez con su espectáculo “Cantaba la Muerte”, mariachi, la tuna infantil, las rondallas de La Madriguera, la Banda de Música del Estado y presentaciones de alumnos del kínder Mariano Escobedo.

Para quienes deseen contribuir a la ofrenda, se mantienen abiertos dos centros de acopio: Las Delicias de Mi General y el Museo del Desierto. Ahí se recibirán veladoras (en vaso limonero por seguridad), flores de cempasúchil y copias de fotografías de los difuntos.