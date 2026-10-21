Alistan en Saltillo el Magno Altar de Muertos con escultura de 4 toneladas

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    Alistan en Saltillo el Magno Altar de Muertos con escultura de 4 toneladas
    Vista aérea de la ofrenda monumental que se instala cada año en las escalinatas del Parque Las Maravillas. HÉCTOR GARCÍA

La ofrenda monumental en el Parque Las Maravillas se extenderá hasta la fuente principal del 31 de octubre al 2 de noviembre con entrada libre; incluirá música, danza y cocina de calle

La organización del Magno Altar de Muertos 2026 en Saltillo hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a la construcción de esta ofrenda comunitaria, que este año ampliará su recorrido en el Parque Las Maravillas y ofrecerá una cartelera artística y gastronómica para toda la familia.

Ivonne Mónica Orozco Matus, directora general de Las Delicias de Mi General, destacó que la iniciativa ciudadana busca superar las expectativas. “La energía que se maneja dentro del altar es de verdad sumamente maravillosa, justamente porque se junta la generosidad, la espiritualidad, el ritual y el compañerismo”, expresó la organizadora.

Continúa la colecta: Lleva tus fotos, veladoras y cempasúchil al Magno Altar del Parque Las Maravillas

El montaje, que supera los 5 mil metros de instalación artística, extenderá su recorrido este año hasta la fuente principal del parque. La exhibición estará abierta al público del 31 de octubre al 2 de noviembre, en un horario de 17:00 a 24:00 horas, con entrada libre.

DEVELAN ESCULTURA MONUMENTAL

Uno de los principales atractivos será la develación de una escultura monumental creada por el taller Palú, proveniente del municipio invitado de Torreón, la cual combina geometría y ciencia. La pieza tiene un peso de 4 toneladas y una altura de 4.20 metros. Además, el evento incluirá la muestra “Cráneos del Desierto” del maestro Francisco Corpus.

$!La ofrenda del año pasado incluyó cruces y flores de cempasúchil colocados a lo largo del recorrido del parque.
La ofrenda del año pasado incluyó cruces y flores de cempasúchil colocados a lo largo del recorrido del parque. HÉCTOR GARCÍA

El ámbito gastronómico tendrá un papel central a través de una muestra especializada que rinde homenaje a los cocineros populares. “Tenemos un área donde ponemos muy en alto la cocina de calle, la cocina de las personas que no tienen lugares establecidos; se le da mucho lugar a la cocina de Día de Muertos”, subrayó Orozco Matus.

En el aspecto musical, la cartelera contempla la participación de Claudia Gutiérrez con su espectáculo “Cantaba la Muerte”, mariachi, la tuna infantil, las rondallas de La Madriguera, la Banda de Música del Estado y presentaciones de alumnos del kínder Mariano Escobedo.

Más grande que nunca: Súmate al Magno Altar del Parque Las Maravillas con fotos, velas y flores

Para quienes deseen contribuir a la ofrenda, se mantienen abiertos dos centros de acopio: Las Delicias de Mi General y el Museo del Desierto. Ahí se recibirán veladoras (en vaso limonero por seguridad), flores de cempasúchil y copias de fotografías de los difuntos.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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