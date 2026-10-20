Continúa la colecta: Lleva tus fotos, veladoras y cempasúchil al Magno Altar del Parque Las Maravillas

+ Seguir en Seguir en Google
Artes
/
    Continúa la colecta: Lleva tus fotos, veladoras y cempasúchil al Magno Altar del Parque Las Maravillas

Todavía puedes sumarte a este proyecto para conformar el altar de muertos más grande de todo México

El Magno Altar del Parque Las Maravillas se prepara para volver a iluminar uno de los puntos más altos de la ciudad, con una ofrenda a los difuntos que busca incluir a toda la comunidad en su construcción.

Por eso continúa abierta la colecta para apoyar en el montaje de esta monumental instalación con motivo del Día de Muertos en Saltillo. Los centros a donde se están llevando los materiales donados están en el Museo del Desierto y el Restaurante Las Delicias de Mi General, en sus horarios habituales de apertura.

Puedes aportar llevando veladoras en vaso limonero —cuya altura otorga seguridad para evitar incendios—, flor de cempasúchil en maceta, papel picado y, por supuesto, fotocopias de las imágenes de sus difuntos, para que las originales no corran el riesgo de perderse.

Instagram

“La energía que se maneja dentro del altar es sumamente maravillosa, porque se junta la generosidad, la espiritualidad, el ritual, el compañerismo que hacemos entre todos los que estamos aquí sentados y la sociedad civil”, dijo Ivonne Orozco, organizadora de este evento, cuando se anunció.

El Magno Altar estará instalado del 31 de octubre al 2 de noviembre y además del espectáculo nocturno y la luminosa ofrenda, habrá una cartelera de actividades artísticas que incluye la participación de cantantes como Azalea Go y Claudia Gutiérrez.

Con la Sinfonía no. 5 de Sibelius la Orquesta Filarmónica del Desierto vuelve a escena

En su edición 2025 el altar recibió a 120 mil asistentes durante los tres días que estuvo abierto, además de que contó con el apoyo de decenas de instituciones y empresas locales que se sumaron a esta monumental causa.

“Saltillo sin duda es una ciudad cultural, con gente muy talentosa y colaborativa, y prueba de ello es esto. Nunca nos vamos a dar cuenta de eso si no nos invitamos a sumar, por eso es muy importante la suma de cada uno de nosotros, desde el amor, desde la conciencia colectiva. Estamos muy agradecidos, al final es todo gracias a la colaboración ciudadana, sin eso no podríamos hacer nada”, dijo Orozco al concluir esa edición.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Altar De Muertos

Localizaciones


Saltillo

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

Selección de los editores
Cadenas perpetuas

Cadenas perpetuas
true

El gran éxito de Sheinbaum de... regresar a donde estábamos

Señaló que la administración estadounidense ha presentado diversas propuestas para modificar las condiciones arancelarias, acompañadas de solicitudes específicas a México, algunas de las cuales continúan bajo revisión.

Sheinbaum respalda a Trump al confirmar que sí se está ‘muy cerca’ de alcanzar acuerdo comercial con EU
El ex fiscal de Chihuahua cuestionó las pruebas presentadas en su contra por el caso del laboratorio clandestino de El Pinal.

¿Quién fue?... César Jáuregui niega haber autorizado la intervención de agentes de la CIA en Chihuahua, durante su audiencia judicial
El Frente Frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; azotará con temperaturas bajo cero, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Sheinbaum reabrirá el registro del programa Beca Rita Cetina 2026, que ofrece un apoyo económico bimestral de mil 900 pesos en secundaria y la beca anual de 2 mil 500 para primaria.

Sheinbaum reabre registro para depositarle hasta 2 mil 500 pesos a estudiantes de primaria y secundaria; requisitos y cómo inscribirse
Bono y U2 regresarán a un espectáculo de medio tiempo de la NFL después de casi 25 años, ahora en el duelo entre Packers y Rams.

U2 regresa a la NFL: dará show de medio tiempo en el Packers vs Rams de Thanksgiving 2026
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo protagonizan una nueva disputa histórica, ahora por el reconocimiento al mejor Balón de Oro de todos los tiempos.

Messi y Cristiano pelean por el mejor Balón de Oro de la historia: CR7 lidera la votación