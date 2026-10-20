Continúa la colecta: Lleva tus fotos, veladoras y cempasúchil al Magno Altar del Parque Las Maravillas
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Todavía puedes sumarte a este proyecto para conformar el altar de muertos más grande de todo México
El Magno Altar del Parque Las Maravillas se prepara para volver a iluminar uno de los puntos más altos de la ciudad, con una ofrenda a los difuntos que busca incluir a toda la comunidad en su construcción.
Por eso continúa abierta la colecta para apoyar en el montaje de esta monumental instalación con motivo del Día de Muertos en Saltillo. Los centros a donde se están llevando los materiales donados están en el Museo del Desierto y el Restaurante Las Delicias de Mi General, en sus horarios habituales de apertura.
Puedes aportar llevando veladoras en vaso limonero —cuya altura otorga seguridad para evitar incendios—, flor de cempasúchil en maceta, papel picado y, por supuesto, fotocopias de las imágenes de sus difuntos, para que las originales no corran el riesgo de perderse.
“La energía que se maneja dentro del altar es sumamente maravillosa, porque se junta la generosidad, la espiritualidad, el ritual, el compañerismo que hacemos entre todos los que estamos aquí sentados y la sociedad civil”, dijo Ivonne Orozco, organizadora de este evento, cuando se anunció.
El Magno Altar estará instalado del 31 de octubre al 2 de noviembre y además del espectáculo nocturno y la luminosa ofrenda, habrá una cartelera de actividades artísticas que incluye la participación de cantantes como Azalea Go y Claudia Gutiérrez.
En su edición 2025 el altar recibió a 120 mil asistentes durante los tres días que estuvo abierto, además de que contó con el apoyo de decenas de instituciones y empresas locales que se sumaron a esta monumental causa.
“Saltillo sin duda es una ciudad cultural, con gente muy talentosa y colaborativa, y prueba de ello es esto. Nunca nos vamos a dar cuenta de eso si no nos invitamos a sumar, por eso es muy importante la suma de cada uno de nosotros, desde el amor, desde la conciencia colectiva. Estamos muy agradecidos, al final es todo gracias a la colaboración ciudadana, sin eso no podríamos hacer nada”, dijo Orozco al concluir esa edición.