Continúa la colecta: Lleva tus fotos, veladoras y cempasúchil al Magno Altar del Parque Las Maravillas

El Magno Altar del Parque Las Maravillas se prepara para volver a iluminar uno de los puntos más altos de la ciudad, con una ofrenda a los difuntos que busca incluir a toda la comunidad en su construcción.

Por eso continúa abierta la colecta para apoyar en el montaje de esta monumental instalación con motivo del Día de Muertos en Saltillo. Los centros a donde se están llevando los materiales donados están en el Museo del Desierto y el Restaurante Las Delicias de Mi General, en sus horarios habituales de apertura.

Puedes aportar llevando veladoras en vaso limonero —cuya altura otorga seguridad para evitar incendios—, flor de cempasúchil en maceta, papel picado y, por supuesto, fotocopias de las imágenes de sus difuntos, para que las originales no corran el riesgo de perderse.